Самые яркие кадры церемонии закрытия III Зимних Всемирных военных игр в Сочи 2017

28.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
 
Самые яркие кадры церемонии закрытия III Зимних Всемирных военных игр в Сочи 2017

Телеканал «Звезда» публикует кадры торжественной церемонии закрытия III Зимних Всемирных военных играх в Сочи, которая состоялась сегодня на стадионе «Ледовый куб» в Сочи.

Игры прошли на спортивных площадках, построенных для Зимних Олимпийских игр 2014 года. Сочи был выбран в качестве столицы III зимних игр военнослужащих в 2015 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта в Кувейте.

Победителями в медальном зачете стали российские военнослужащие, которые завоевали  42 золотых, серебряных и бронзовых наград. Второе место заняли спортсмены из Франции, завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. На третьем месте сборная Италии с 6 золотыми, 12 серебряными и 5 бронзовыми наградами.

Следующие Зимние Всемирные военные игры пройдут в через четыре года в Германии.
 

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