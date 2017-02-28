Сегодня в Черногорске открылись межрегиональные Баландинские чтения

28.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В городском Музее истории традиционные межрегиональные Краеведческие чтения имени Веры Арсеньевны Баландиной в 16-й раз собрали людей, увлеченных историей родного края.

Среди них  - научные сотрудники,  кандидаты и доктора исторических наук, представители общественных организаций и те, для кого интерес к своей малой родине стал увлечением на всю жизнь. Темы представленных докладов были самыми разнообразными. В их числе – «О находке метрической записи о бракосочетании В.А. Емельяновой и А.А.Баландина», подготовленной Алексеем Нилоговым, председателем Южно-Сибирского историко-родословного Общества. Учителя школы-интерната  Ирина Храмова и Сергей Бутенко  рассказали о роли коренного населения в становлении рудника и поселка Черногорские Копи. Биографический материал к 110-летию со дня рождения нашего земляка, Героя Советского Союза А.П. Сибирякова собрала библиотекарь школы-интерната Любовь Еремеева. Об археологических коллекциях фонда городского музея рассказал Игорь Таштандинов, ученый секретарь ХНКМ им. Кызласова.  Об этом сообщается на сайте городской администрации Черногорка.  

 

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