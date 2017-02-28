Сионистский режим Израиля официально признал, что сотрудничает с террористами ИГИЛ

Министр войны Израиля впервые признал факт координации действий между Израилем и террористическими группировками, которые воюют с народом и правительством Сирии.

Российское информационное агентство Спутник в среду сообщило, что министр войны Израиля сообщил, что Израиль поддерживает связь с вооруженными группировками Сирии в районах сирийских Голандских высот оккупированных Израилем.

Согласно данному сообщению, данные заявления министра войны Израиля представляют собой первое официальное заявление этого режима о сотрудничестве с террористическими группировками.

Сирия вот уже более 5 лет сталкивается с кризисом вызванном присутствием вооруженных и террористических группировок в том числе ИГИЛ и “Фронт ан-Нусра”, которые пользуются поддержкой Запада и ряда режимов региона.

Сионистский режим вместе с Саудовской Аравией сделали за это время все, чтобы волнения и боевые действия в Сирии не прекращались.