Сирия: Турки против Курдов. Скоро начнётся жара





Примечательные новости из Северной Сирии.



1. САА совершили в первой половине дня решительный рывок на север, преодолели 10 километров отделявших сирийские позиции от поселков контролируемых курдами Рожавы и установили контакт с силами SDF/YPG. Таким образом, Турция и ССА лишились даже теоретической возможности продвинуться к Евфрату в разрыве между САА и курдами. Судя по стремительному продвижению, Халифат уже отвел основные силы на юго-восток и серьезного сопротивления сирийцам уже не оказывал. В формальном котле между сирийскими, турецкими и курдскими позициями вряд ли осталось очень уж много боевиков, скорее там могли остаться лишь отставшие от своих отрядов, раненые, смертники и члены ячеек, которые будут действовать на этих территориях после прохождения зачистки и фильтрационных мероприятий. В целом, можно наблюдать финал агонии Халифата в северной Сирии. Территории, которые почти 2 года были незыблемым оплотом режима в Ракке, теперь стали объектом дележа других участников войны. После того, как мини-котел будет зачищен и будет установлена линия разграничения между САА и ССА к востоку от Аль-Баба, сирийцы смогут с чистой совестью продвигаться к Евфрату и додавливать Дейр-Хафир.







2. Но куда как более примечательным было не соединение САА с курдами, а заявления турецкого руководства. Помощник Эрдогана Ильнур Чевик заявил, что Турция прекратит военные операции в Сирии только после того, как возьмет Манбидж. Про Ракку Турция уже не вспоминает, но это агрессивное заявление напоминает нам о главной цели появления Турции в северной Сирии. Осенью, несмотря на увещевания США, SDF/YPG (Курды) отказались уступать Манбидж туркам на основании того, что они там несколько месяцев кровь проливали, а теперь вот так за здорово живешь отдавать его туркам. Турки на некоторое время отложили свои амбиции связанные с Манбиджем, сосредоточившись на войне с Халифатом, а проблемы с штурмом Аль-Баба и вовсе отодвинули вопрос Манбиджа на неопределенную перспективу. Но вот, Аль-Баб взят и Турция решает что делать дальше. На Ракку ее уже не пустили, а нападать на САА совсем не вариант - не для того Эрдоган прибился к российско-иранской коалиции. Поэтому, Турция по сути анонсирует начало военной кампании против курдов Рожавы с целью захвата Манбиджа, что позволит добиться реализации давно заявленной цели и заодно чем-то занять подконтрольных боевиков, которые недовольны тем, что турки не дают им активно воевать с САА. По сути, "борцов за свободу Сирии" турки планируют использовать как инструмент своей антикурдской политики.



3. Главная мотивировка турок - район Манбиджа занимают боевики РПК, а с точки зрения турок это террористы, а значит - все это "антитеррористическая операция". Хотя это достаточно лукавая позиция, так как между РПК и YPG есть существенная разница, на что Вашингтон уже неоднократно указывал туркам, отказываясь признать YPG террористической организацией. Разумеется, все это будет подано так, что курды могут сами оставить Манбидж и прилегающие территории без боя, "показав добрую волю". Возможно, что курдов к этому будут склонять США, которые вряд ли заинтересованы в том, чтобы окончательно побить горшки с Турцией из-за Манбиджа. В противном случае, мы скорее всего увидим новую серию войны в Северной Сирии, где турецкая армия и контролируемые ей боевики схлестнутся с курдами в районе Манбиджа (а так же в других районах северной Сирии - на границах кантона Африн, в районе Таль-Рифата, в районе Кобани). Американцы в этом случае скорее всего будут придерживаться нейтралитета, делая вид, что происходящее на западном берегу Евфрата их не касается, но предостерегая турок от поползновений в районе Кобани и на северных границах провинции Хасаке. Россию и Иран это будет волновать ровно настолько, насколько это будет мешать идущим операциям к востоку от Алеппо. Асад эти территории не контролирует, так что с точки зрения официального Дамаска, курдские сепаратисты тут схлестнутся с турецкими оккупантами.





4. Впрочем, если дойдет до прямых боевых действий, курды явно не будут мальчиками для битья, что уже показали бои в районе Таль-Рифата, где курды изрядно наваляли боевикам ССА. Тем более, на наращивание турецкой группировки к западу и северу от Манбиджа, курды могут ответить подводом резервов снимаемых с фронта в районе Ракки, а так же вводом в дело новых батальонов, которые активно готовятся с осени прошлого года. Плюс, разумеется, Турцию ждет новая волна взрывов за авторством РПК.



Разумеется, если Турция серьезно решит вложиться в операцию по захвату Манбиджа, то мы скорее всего увидим ввод на территорию Сирии еще нескольких мотопехотных и танковых бригад из состава 3-й и 9-й армий. По численности турки вряд ли смогут существенно превзойти курдов (да и пехота у курдов будет покрепче "зеленой"), но по бронетехнике, артиллерии и авиации они конечно будут иметь подавляющее преимущество, тем более, что курды в этом случае вряд ли могут расчитывать на авиаподдержку со стороны ВВС США, как это происходит в районе Ракки.



В целом, местный ТВД так или иначе в ближайшее время ждут существенные изменения, которые должны закрепить новый баланс сил после того, как Халифат был изгнан из северной Сирии. Маловероятно, что наступление на Манбидж начнется раньше 9-10 марта, когда в Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана и где должны быть согласованы последующие шаги по закреплению сфер влияния сторон в северной Сирии и обязательства по межсирийскому урегулированию. Хотя полностью исключать этого нельзя, в силу склонности Эрдогана к импульсивным и авантюрным действиям.



Так же, весьма вероятно, что вопрос операций против Манбиджа, турки постараются заранее обсудить с американцами, чтобы прояснить свою позицию и не допустить ситуации, когда операции турецкой армии могут затронуть районы, где действуют американские части. Теоретически, Москва и Вашингтон могут оказаться не заинтересованы в турецком штурме Манбиджа и Эрдогану постараются это объяснить.

