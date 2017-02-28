Следы Великой Тартарии: Кто построил Заволжский вал?

Остатки этого грандиозного сооружения прослеживаются по всему российскому Заволжью — от Астраханской области до Татарстана, после чего эта земляная стена поворачивает на восток и теряется где-то в предгорьях Среднего Урала. Размеры Заволжского исторического вала не могут не поражать: в общей сложности его длина составляет не менее двух с половиной тысяч километров!

Ученые самых различных специальностей выдвинули множество гипотез, объясняющих происхождение легенд полуострова Самарская Лука на Средней Волге. Согласно одной из гипотез, этот уголок Поволжья стал последним оплотом представителей некоей расы, жившей на Русской равнине несколько тысяч лет назад. Теснимые со всех сторон врагами-кочевниками, эти люди пришли на берега Волги, где укрылись в труднодоступных пещерах и горных ущельях, основав таинственные подземные поселения.

Самарские исследователи из неправительственной организации «Авеста» в течение многих лет организуют экспедиции по обследованию ряда аномальных зон, связанных с этими древними легендами. Сегодня об одном из таких феноменов рассказывают руководители «Авесты» Игорь Павлович и Олег Ратник.

— Во время одной из экспедиций мы обследовали обширную местность на границе Красноярского и Кинельского районов Самарской области, где хорошо видны остатки циклопического объекта, в исторической науке известного как Заволжский исторический вал. Так российские историки именуют некое грандиозное сооружение, которое в наши дни выглядит как земляная насыпь, вдоль подножия которой тянется хорошо заметный ров. Сейчас эта насыпь имеет высоту до пяти метров и семьдесят метров в ширину, а глубина рва колеблется от одного до трех метров. Но мы предполагаем, что много лет назад Заволжский исторический вал имел куда более впечатляющие размеры.

Остатки упомянутого грандиозного сооружения прослеживаются по всему российскому Заволжью — от Астраханской области до Татарстана, после чего эта земляная стена поворачивает на восток и теряется где-то в предгорьях Среднего Урала. Размеры Заволжского исторического вала не могут не поражать: в общей сложности его длина составляет не менее двух с половиной тысяч километров!

Многие фрагменты этой величественной цепи ныне занесены на географические карты ряда российских регионов Средней Волги и Южного Урала. В частности, в Самарской области Заволжский исторический вал четко прослеживается на левом берегу Волги, в степях в районе устья реки Чагры, близ границы с Саратовской областью. Затем эта гряда идет через Пестравский, Красноармейский и Волжский районы. Однако здесь сохранились только его отдельные фрагменты, практически полностью разрушенные временем.

А вот на участке между Самарой и Красным Яром, в частности у села Водино, исторический вал ныне заметен лучше всего, и здесь он имеет наибольшую высоту, а тянущийся у его подножия ров — наибольшую глубину.

Экспедиция «Авесты» в течение ряда лет обследовала сохранившиеся до сегодняшнего дня участки этого сооружения, особенно в тех местах, где тело Заволжского исторического вала в результате дорожных работ оказалось рассеченным поперек. Было отмечено, что в разрезе вал имеет выраженную трапециевидную форму. Кроме того, здесь и по сей день сохранились навалы из бутового камня, которым древние строители когда-то укрепляли основание своего циклопического сооружения. Осмотром и отбором проб с данных участков экспедиция пока и ограничилась, хотя известно, что с территории Красноярского района исторический вал уходит дальше на север Самарской области, а затем в Татарстан и Башкортостан.

Кто его построил?

Нельзя сказать, что до сегодняшних дней российские историки, археологи и ученые других специальностей совсем не изучали это гигантское даже по современным масштабам сооружение. Просто официальная наука пока не обращает на Заволжский исторический вал должного внимания. Считается, что это всего лишь остатки русских оборонительных укреплений против кочевников, возведенных под руководством Ивана Кирилова, Василия Татищева и Петра Рычкова в XVII—XVIII веках.

Однако многие археологические материалы опровергают эту точку зрения. Хотя в русских архивах действительно есть сведения о строительстве небольшого числа укреплений в Заволжье в те времена, все же следует полагать, что при освоении степных пространств в XVIII веке русские переселенцы всего лишь реконструировали Заволжский исторический вал, уже существовавший к тому времени. Аргументов в пользу этой точки зрения немало, и в доказательство можно привести хотя бы два из них.

Во-первых, уже давно подсчитано, какое количество рабочих рук необходимо для создания подобной земляной насыпи, а также прилегающего к ней рва. И оказалось, что даже если бы дружно взялись за лопаты все без исключения переселенцы, приехавшие в Заволжье в XVIII веке, в том числе грудные младенцы и глубокие старики, то все равно на строительство вала таких размеров им понадобилось бы по крайней мере полвека. И при этом непонятно, почему ни в архивах, ни в преданиях не сохранилось никаких сведений о возведении такого колоссального укрепления, которое по размерам можно сравнить разве что с Великой Китайской стеной!