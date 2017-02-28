СМИ США: в почках Виталия Чуркина обнаружен ЯД

Американские СМИ сообщают, что российский дипломат Виталий Чуркин был отравлен: в его почках обнаружен яд. Сионистские СМИ пытаются всеми силами замолчать это убийство.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года. Уже в 3:00 мск 21 февраля 2017 года газета «Президент» первой опубликовала информацию о том, что российский дипломат был отравлен – «Чуркина убили за доклад по ФРС на Совбезе ООН».

То есть он готовился сделать доклад по Федеральной резервной системе, которая создавалась на русские деньги и сейчас фактически принадлежит России. Газета «Президент» писала об этом ещё в феврале 2015 года в материале «Сто лет назад Россия и Китай создали ФРС».

– ФРС была организована для печатания долларов для всего Света, которыми мир должен был обслуживать космическую эпоху. Космическая эпоха подошла к концу – как грандиозная афёра. И срок функционирования ФРС закончился в 2013 году. Но сама система ФРС, как печатный станок по выпуску денег, очень интересна для сионистского капитала, который поставил во главе ФРС своего человека - Джанет Йеллен. Международный капитал поступает так, как в своё время Чичиков скупал мёртвые души, – пояснил главный редактор газеты «Президент» Андрей Тюняев.

– Поэтому вполне понятно, что определённые силы не могли допустить того, чтобы Виталий Чуркин обнародовал российские претензии на этот печатный станок, – добавил Андрей Тюняев.

– Это было безусловное убийство. Естественно, высшие эшелоны власти знают об этом, что видно из их молчаливого поведения. И здесь нет никакой теории заговора – всё предельно обыденно: игра разведок, война дипломатов, рубка резидентур, – сказал в заключение Андрей Тюняев.

Газета «Президент» опубликовала несколько материалов на тему убийства Виталия Чуркина. В частности, 22 февраля 2017 года «Убийство Чуркина: США ждут от России дипломатов, не связанных с проектами глобализации», 22 февраля 2017 года «Открытое письмо Президенту РФ Владимиру Путину. Убийства российских послов», затем «Удивлённый МИД не хочет расследования убийства Чуркина?».

После всего этого некоторые несионистские СМИ осмелились выпустить собственные публикации на эту тему. Сионистские же СМИ усиленно замалчивают ситуацию и дурачат журналистов, осмелившихся подать свой голос. Это и понятно – убийство Виталия Чуркина осуществил Сион, который сейчас владеет ФРС – новая глава Джанет Йеллен (см. «Самые влиятельные: мама ФРС опередила папу Ватикана»).

И вот блокада молчания прорвана. Американский телеканал ABS-CBN Television утверждает, что медэксперты из США обнаружили наличие яда в организме Виталия Чуркина.

Изданию стало известно, что Чуркин поздно, около полуночи, ужинал – и ему в пищу неизвестные добавили неустановленное отравляющее вещество. Вскрытие показало, что в почках и других органах трупа Чуркина присутствуют посторонние для организма вещества. Была назначена дополнительная токсикологическая экспертиза. Через несколько недель будут получены её результаты.

Предварительно установлено, подозрительные вещества попали в организм Чуркина вместе с пищей за 10 часов до смерти. То есть около полуночи по местному времени Чуркин поужинал, а через 10 часов умер.

Утром, около 9:30 дипломату стало плохо. Его эвакуировали в американскую клинику, где он и скончался.

Смерть Чуркина должны расследовать спецслужбы – ведь доклад о ФРС в ООН так и не прозвучал.

Иван Орлов