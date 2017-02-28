Украинский мэр города в Донбассе посетовал на порченный «генофонд» населения

Мэр города Красногоровка в подконтрольной Киеву части Донецкой области Олег Ливанчук рассказал в интервью online.ua, что большинство местных жителей поддерживают ополченцев ДНР.

"Есть здесь и проукраинские люди. Но на весь город я, может быть, человек 50 знаю тех, кто за Украину. Из десяти тысяч", — сказал он. По словам чиновника, на муниципальные праздники, такие, как День вышиванки, с украинскими флагами приносят лишь "человек десять".

Антипатии к Украине Ливанчук объяснил "большим процентом тупого населения". "Гены ж не поменяешь. В генах многое зарождается. Вот тебе и генофонд. Его выводить надо, его размешивать надо", — заявил мэр.

Ливанчук убежден, что власти должны "перевоспитывать" местных жителей и "заставлять любить Украину силой". В частности, он рассказал, что вынуждает учителей говорить только по-украински, хотя сам общается на русском языке.

Тем, кто говорит по-русски или высказывает недовольство Украиной, приходится писать объяснительные. По словам Ливанчука, завучу, которая жаловалась на обстрелы из-за украинских солдат, он приказал написать "сочинение" о том, как та "не любит Захарченко". "А потом она у меня отрабатывала: две недели ходила с флагом. Все мероприятия — а она с флагом ходит", — добавил градоначальник.

Ранее с подобными высказываниями выступал глава украинского Минкульта Евгений Нищук. Он заявил, что у жителей Запорожья и Донбасса нет "никакой генетики", поскольку во времена СССР эти регионы "заселялись искусственно".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Нищука, констатировала, что правительство Украины рассматривает Донбасс как "иную "культурно-генетическую" категорию людей". Захарова также отметила, что на Западе в этом заявлении не увидят ничего особенного.

"Как трепетны они на словах к правам человека. Как холодны они, когда речь заходит о политически неудобных регионах", — подчеркнула дипломат.