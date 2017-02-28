В Абакане мужественных львов ждёт новоселье

20-летнего самца по кличке Мираж и восьмилетнюю самку Риту скоро переведут в новый вольер.

Построили загон для семейной пары в республиканском центре живой природы. А недавно сотрудники зоопарка провел голосование, чтобы определить самого мужественного обитателя зверильницы. Мнения работников зоопарка и посетителей совпали. Дети и взрослые считают, самое мужественное животное – лев. Амурский тигр отстал от своего конкурента всего на три голоса, сообщается на сайте центра живой природы.

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