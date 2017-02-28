В Абакане ВАЗ сбил бегущего на зелёный школьника

Видео аварии появилось в социальной сети, а вот в сводках госавтоинспекции происшествие не числится.

ДТП произошло на перекрёстке улиц Советская и Некрасова в Абакане. Машины завершали манёвр "поворот налево" в это время загорелся зелёный для пешеходов. По какой-то причине мальчик побежал по зебре, хотя остальные люди, которые ждали разрешающего сигнала, увидели машину, которая завершала поворот, и не сдвинулись с места. В итоге ВАЗ сбил школьника. остальные пешеходы начали обвинять водителя, пострадавший же быстро встал и покинул проезжую часть.

Пользователи соцсетей предположили, что мальчик участник игры "Беги или умри", которая распространена среди подростков. Однако школьник всё же двигался на зелёный и, возможно, не увидел приближающуюся машину.

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