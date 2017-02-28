В Антикризисный центр за год обратилось 3633 жителя Хакасии

По данным специалистов центра поддержки в кризисных психологических состояниях более 70% обращений к психологу поступает от женщин. Почти 48% обратившихся – работающие граждане, 35% – неработающие, более 10% – учащиеся и пенсионеры.

Большинство звонков на горячую линию касаются взаимоотношений в семье, взаимоотношений с противоположным полом, суицидальных идей и разного рода зависимости, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хакасии. На круглосуточный телефон экстренной психологической помощи за поддержкой психолога обращаются не только жители Хакасии, но и соседних регионов. Консультация проводится абсолютно анонимно. В Центре ведут прием медицинский психолог, психиатр, психотерапевт, социальный работник, физиотерапевт. В процедурном кабинете по назначению психотерапевта пациенты могут получить необходимое лечение. Записаться на прием к врачу может любой житель Хакасии по телефону 215-660 или по адресу: Абакан, улица Ленина, дом 36. Круглосуточный бесплатный телефон экстренной психологической помощи 8-800-250-4425.

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