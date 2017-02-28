В Черногорске ограбили ювелирный магазин

26 февраля днем неустановленные лица под угрозой пистолета похитили золотые украшения и деньги в магазине «Изумруд» по улице Юбилейная.





Об этом сообщает «Черногорск Информ» со ссылкой на ОМВД по Черногорску С места преступления грабители скрылись за домом № 10А по улице Космонавтов в районе детского сада «Радуга». В преступлении подозреваются трое мужчин. Мужчина высокого роста (180-185 см), худощавого телосложения. Был одет в спортивные брюки темного цвета, толстовку темного цвета, кроссовки белые с темными полосами, маску с вырезами под глаза черного цвета. Мужчина среднего роста (175-180 см), худощавого телосложения. Был одет в джинсы темного цвета, толстовку темного цвета, кроссовки темного цвета, маску с вырезами под глаза черного цвета, шапку вязаную. Мужчина среднего роста (165-170 см), худощавого телосложения. Был одет в штаны темного цвета, толстовку серого цвета с капюшоном, кроссовки черного цвета, маску с вырезами под глаза черного цвета.

Сотрудники полиции просят свидетелей и очевидцев произошедшего сообщить имеющуюся информацию по тел. 8-923-583-1002, 8-923-585-8540. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

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