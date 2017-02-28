В Киеве обрушился Шулявский мост. Пострадал один автомобиль

28.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Киеве обрушился Шулявский мост. Пострадал один автомобиль

Вечером в понедельник, 27 февраля мост в Киеве продолжает осыпаться, но под ним все еще стоят частные машины. По информации, обвал задел один легковой автомобиль. По предварительным данным люди не пострадали.

Заезд на мост в настоящее время пока еще открыт, но перекрыто движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, ограничено движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста. Пробка растянулась на несколько километров.

Прибывшие на место спасатели собираются обрезать арматуру, на которой висят остатки бетонных балоков.

Известно, что последняя реконструкция Шулявского моста проводилась около 30 лет назад. 

В Киеве обрушился Шулявский мост. Пострадал один автомобиль | Русская весна
 
В Киеве обрушился Шулявский мост. Пострадал один автомобиль | Русская весна
 
 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 26 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,353