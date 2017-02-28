В Киеве обрушился Шулявский мост. Пострадал один автомобиль

Вечером в понедельник, 27 февраля мост в Киеве продолжает осыпаться, но под ним все еще стоят частные машины. По информации, обвал задел один легковой автомобиль. По предварительным данным люди не пострадали.

Заезд на мост в настоящее время пока еще открыт, но перекрыто движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, ограничено движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста. Пробка растянулась на несколько километров.

Прибывшие на место спасатели собираются обрезать арматуру, на которой висят остатки бетонных балоков.

Известно, что последняя реконструкция Шулявского моста проводилась около 30 лет назад.