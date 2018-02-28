В российских школах предложили создать систему охраны

Руководитель Министерства образования и науки России Ольга Васильева выступила с инициативой о создании в школах страны единой системы охраны. Предполагается, что она будет включать в себя оснащение школ техническими средствами, а также регулярно проверяться.

Васильева не сомневается в том, что в нынешнее время, когда угрозы и вызовы растут постоянно, следует уделить дополнительное внимание вопросам безопасности образовательных учреждений. Она предложила создать в школах России единую систему охраны.

Вместе с этим глава Минобрнауки подчеркнула, что школы нуждаются в улучшениях. В частности, она заострила внимание на надобности единой системы требований и проверок по отношению к тому, как оснащено то или иное общеобразовательное учреждение.

На сегодняшний день инициативы Ольги Васильевой только обсуждаются, поэтому нельзя с уверенностью говорить о сроках утверждения этих предложений.

В последнее время в российских школах произошла сразу несколько чрезвычайных происшествий. Так, в Улан-Удэ ученик девятого класса напал на сверстников, в результате чего пострадавшими стали семь человек. В свою очередь в Перми драка между школьниками переросла в поножовщину с 15-ю пострадавшими.

После случившихся происшествий представитель Совета Федерации Елена Мизулина, которая работает в комитете по конституционному законодательству, предложила доверить охрану школ Росгвардии. Сегодня же этим занимаются частные охранные предприятия.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







