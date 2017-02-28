В Хакасии пересчитают пункты приёма чермета

28.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике продолжается работа по лицензированию деятельности в отношении чёрных и цветных металлов.

Министерство экономики Хакасии продолжает работу по лицензированию деятельности, связанной с чёрными и цветными металлами. В регионе действуют 72 пункта приёма металлолома. Ведомство не только выдаёт лицензии, ведёт их реестр, но и проверяет, как соискатель выполняет необходимые требования и условия для получения лицензии.

С октября 2016 года минэкономики Хакасии выдана одна лицензия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кроме того, одна лицензия переоформлена. Проведено две плановых проверки. Общее количество действующих лицензий по итогам предыдущего года составляет 35 (в 2015 году – 40).

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