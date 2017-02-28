В Хакасии впервые пройдёт фестиваль железнодорожных династий

Участниками станут семьи сотрудников Абаканского отделения Красноярской магистрали, общий стаж работы каждой из которых составляет больше 100 лет.

Завтра, 1 марта, в Абакане впервые пройдёт фестиваль династий работников Красноярской железной дороги. Мероприятие приурочено у Международному женскому дню и нацелено на сохранение и продолжение лучших железнодорожных традиций, среди которых – наставничество, преемственность поколений.

Участниками станут семьи сотрудников Абаканского отделения Красноярской магистрали, общий стаж работы каждой из которых составляет более 100 лет. Представители каждой династии покажут визитку, исполнят оригинальный творческий номер и поделятся секретами профессионального мастерства. Финальным аккордом праздника станет исполнение семейных гимнов, написанных специально к фестивалю. Пройдёт творческое состязание в доме культуры железнодорожников Абакана.

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