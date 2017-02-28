В ЮАР введена в эксплуатацию наземная станция ГЛОНАСС «Сажень-ТМ-БИС»

Наземная станция системы ГЛОНАСС введена в эксплуатацию на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в городе Крюгерсдорп (ЮАР). Об этом сообщили в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (предприятие — разработчик станции).

«Станция „Сажень-ТМ-БИС“ официально введена в эксплуатацию в ЮАР», — сказали в корпорации.

«Мы рады видеть здесь результат нашей совместной кропотливой работы, и мы с оптимизмом смотрим в будущее и выражаем готовность принять участие в будущих совместных с южноафриканской стороной проектах», — заявил на церемонии ввода станции в эксплуатацию гендиректор «Систем прецизионного приборостроения» Юрий Рой.

Размещенная в ЮАР система «Сажень-ТМ-БИС» стала вторым по счету радио-лазерным комплексом зарубежного сегмента сети станций Роскосмоса, создаваемой в интересах системы ГЛОНАСС. Первый комплекс такого типа был установлен и запущен 14 июля 2014 года в городе Бразилиа (Бразилия).

Всего зарубежная группировка наземных станций сейчас насчитывает четыре беззапросных измерительных и две квантово-оптических станции. Три беззапросных и одна квантовая станция установлены в Бразилии, по одной станции этих типов работают в ЮАР.

Система «Сажень-ТМ-БИС» предназначена, в частности, для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС и GPS, измерений текущих навигационных параметров их движения и приема навигационных сообщений от спутников.

"НПК "СПП" ("Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", входит в состав ГК "Роскосмос") — акционерное общество со 100%-ным государственным участием. Приоритетные направления деятельности корпорации: разработка, производство и испытания систем прецизионного приборостроения различных типов. В состав АО "НПК "СПП", помимо головного предприятия, также входят два акционерных общества и пять филиалов.