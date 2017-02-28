Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились усилить защиту границы с Афганистаном

Москва и Душанбе будут наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и, помимо прочего, используют возможности 201-й российской военной базы для защиты таджикско-афганской границы. Кроме того, в Таджикистане будут развивать сеть русских школ. Обо всем этом договорились Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Визит в Душанбе стал вторым пунктом поездки российского президента, приуроченной к четверть-вековому юбилею дипотношений с республиками Центральной Азии. До этого был Казахстан, где переговоры тоже касались не только двусторонних, но и мировых проблем.

Дворец наций в обрамлении снежных вершин Памира — это одна из самых красивых президентских резиденций в мире. Путин и Рахмон вместе обходят строй почетного караула. Президент России поприветствовал гвардейцев на таджикском.

За последние годы Путин 8 раз бывал в республике. Фоном нынешнего визита стал 25-летний юбилей установления дипотношений, хотя сами отношения конечно гораздо старше. Экономика и торговля, инвестиции и наука, культура и образование – взаимодействие двух стран, которое обсудили лидеры, идут практически по всем направлениям. Отдельный вопрос – безопасность. И здесь у Таджикистана с его ключевым географическим положением в Центральной Азии — особая роль.

Безопасность — в центре переговоров. При обсуждении непростой ситуации в Афганистане, стороны высказались за скорейшее достижение в этой стране национального примирения. "Россия и Таджикистан разделяют озабоченности распространения в Афганистане влияния террористических группировок, такой, например, как так называемое "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в РФ), — отмечает президент РФ. – В этой связи оговорились активизировать совместные меры по защите таджикско-афганской границы, в том числе задействовать возможности, расположенной в Таджикистане российской военной базы".

"Около 60% внешней границы Содружества с Афганистаном приходится на Таджикистан, — добавляет Эмомали Рахмон. — Наша страна является форпостом на данном рубеже, и это накладывает на нас огромную ответственность за адекватное реагирование и предотвращение любых возникающих угроз и вызовов".

Торгово-экономическое сотрудничество — еще одна важная тема. Россия заинтересована в увеличение поставок экологически чистых продуктов из Таджикистана. "Чтобы помочь таджикским производителям в доставке в Россию продовольствия, Российские железные дороги устанавливали в прошлом году и готовы продолжить эту практику льготного установления, льготного тарифа на перевозку сельхозпродукции", — сообщает Владимир Путин.

В России на заработках находится около миллиона трудовых мигрантов — десятая часть всего населения республики. Их денежные переводы на родину составляют треть ВВП страны и половину ее государственного бюджета. "Делается все необходимое, чтобы обеспечить таджикским гражданам достойные условия для жизни и труда, — констатирует президент РФ. — Гарантировать им социальную защиту и медицинскую помощь. Президент Таджикистана ставил вопрос по гражданам, которым по тем или иным причинам запрещен въезд на территорию РФ. Мы это обсуждали. В целом, решения найдены".

Ну, а первой остановкой Владимира Путина в серии поездок по странам центрально Азиатского региона стала Алма-Ата. В Алма-Ату президент России прибыл еще накануне: Путин и Назарбаев встретились на местном горнолыжном курорте. И многие детали двустороннего сотрудничества обсудили в неформальной обстановке, с глазу на глаз. Главные темы — развитие российско-казахстанских отношений и актуальные международные проблемы, в том числе сирийское урегулирование.

"Знаю, что вы лично принимали в этом участие, работали с участниками делегаций, создан механизм контроля за прекращением огня, а это, собственно говоря, — самое главное", — говорит Назарбаеву российский лидер.

Для Казахстана Россия во взаимной торговле — партнер номер один. Но в прошлом году объемы товарооборота несколько снизились. С осени начала действовать программа, направленная на расширение взаимной торговли. "Наши задача — увеличить эти физические объемы и выйти и устойчивый рост, — продолжает Владимир Путин. — Тем более что условия в результате проведенных интеграционных процессов созданы, хорошо работает и Евразийский банк. Кстати говоря, на Казахстан этот банк уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. И, мне кажется, это хороший такой знак для того, чтобы мы были уверенными в позитивном развитии наших экономических отношений".

Эта поездка приурочена к 25-летию установления дипотношений России со странами Центрально-Азиатского региона. Оба лидера сходятся во мнении, что все эти годы дружба между нашими странами только укреплялась.

"Построили образцовые отношения, которые должны быть между дружественными соседями и государствами, — считает Нурсултан Назарбаев. — Тем более в этом году — 25 лет дипломатических отношений. Наши соответствующие ведомства это отмечают, они приветствуют это, и важное веха нашего сотрудничества".

Не менее важны в этом смысле многолетние стратегические отношения с соседним Таджикистаном, где Путин сегодня наградил Эмомали Рахмона очень значимой наградой — Орденом Александра Невского, за вклад в укрепление отношений между странами, а президент Рахмон дал официальный прием во дворце республики в честь президента России.