Владимир Путин прокомментировал споры с Белоруссией

Москва оказывает Минску большую помощь, российский рынок открыт для Белоруссии, заявил президент Владимир Путин, добавив, что российская сторона не жалеет о помощи, которая была оказана Белоруссии.

Российский лидер отметил, что Россия оказывает Белоруссии «помощь несопоставимо большую, чем Кыргызстану». «Если я сказал, что мы на обустройство границы Кыргызстану помогли 220-225 млн, 200 млн долларов дали в виде грантовой поддержки, 500 млн – это фонд для развития, из которых 200 с лишним млн уже в работе, то это почти 1 млрд долларов. То кредитов, выданных на Белоруссию, свыше 6 млрд долларов», – указал президент, слова которого передает РИА «Новости».

Говоря об открытости российского рынка для Белоруссии, Путин сослался на данные Международного валютного фонда о скрытой и прямой поддержке белорусской экономики.

«Мы об этом (о помощи Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) не жалеем, потому что, что называется, в долгую, и российская экономика получает и получит выгоду», – сказал президент.

Он отметил, что для России это «не выброшенные деньги», а «просчитанные шаги в расчете на будущий результат».

Путин добавил, что споры в международных отношениях всегда есть, и выразил надежду на то, что России и Белоруссии удастся их разрешить

Напомним, отношения России и Белоруссии осложнились после громких заявлений белорусского президента Александра Лукашенко в начале февраля, когда он, в частности, поручил завести уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В Кремле выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко и подчеркнули, что Россельхознадзор выполняет свои функции блестяще.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Лукашенко, обостряя отношения с Россией, создает огромные риски для ряда ведущих отраслей белорусской экономики, критически зависящих от экспорта в Россию.