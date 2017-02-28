Хакасия в начале года демонстрирует промышленный рост

В Хакасии промышленность в январе прибавила 6,6 процентов, по отношению к январю 2016 года.

Красноярский край, Хакасия и Тува показали заметный промышленный рост в начале 2017 года. Об этом сообщил руководитель межрегионального координационного совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва, депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев. Промышленный подъем отмечался в регионах Сибири и в 2016 году – в целом по СФО на 0,4 процента. Республика Хакасия с ростом индустрии на 9,3 процента оказалась в группе лидеров округа, уступив только Республике Алтай.

- В регионах Сибири увеличилась отгрузка за рубеж угля, зерна и отдельных видов машиностроительной продукции, - отметил Виктор Зубарев.

В качестве примера депутат привел показатели экспорта угля из Красноярского края и Хакасии, отмечает НИА-Красноярск. По данным Сибирского таможенного управления, край реализовывал в 2016 году уголь 10- стран на 40 миллионов долларов, Хакасия – в 36 государств на 320 миллионов долларов.

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