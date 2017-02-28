Хакасия в начале года демонстрирует промышленный рост

28.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Хакасии промышленность в январе прибавила 6,6 процентов, по отношению к январю 2016 года.

 

 

 

 

Красноярский край, Хакасия и Тува показали заметный промышленный рост в начале 2017 года.  Об этом  сообщил руководитель межрегионального координационного совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва, депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев. Промышленный подъем отмечался в регионах Сибири и в 2016 году – в целом по СФО на 0,4 процента. Республика Хакасия с ростом индустрии на 9,3 процента оказалась в группе лидеров округа, уступив только Республике Алтай.

 - В регионах Сибири увеличилась отгрузка за рубеж угля, зерна и отдельных видов машиностроительной продукции, - отметил Виктор Зубарев.

 В качестве примера депутат привел показатели экспорта угля из Красноярского края и Хакасии, отмечает НИА-Красноярск. По данным Сибирского таможенного управления, край реализовывал в 2016 году уголь  10- стран  на 40 миллионов долларов, Хакасия – в 36 государств на 320 миллионов долларов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 21 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
73, за 0,272