Жителей Хакасии просят помочь в поисках насильника из Амурской области

Потерпевшие составили фоторобот предполагаемого преступника. Следователи Хакасии просят помочь в поисках злоумышленника.

Следственный отдел по городу Тында СУ СК России по Амурской области расследует уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" и ищет подозреваемого. Со слов потерпевших составлен композиционный портрет предполагаемого преступника. На вид злоумышленнику 25-30 лет, азиатская внешность, рост 170-175 см, худощавое телосложение, узкий разрез глаз, губы узкие, чёрные волосы с челкой средней длины на правую сторону.

В момент совершения преступлений мужчина был оде в тёмно-синие джинсы, чёрный пуховик с капюшоном, вязаные перчатки и шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 8 (41656) 4-73-28, 8 (4162) 22-14-00.

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