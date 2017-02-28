Жители Хакасии по своей вине остались без имущества

За минувшие сутки пожарные дважды выезжали тушить надворные постройки горожан и сельчан.

Около полудня в частном секторе Абакана загорелись надворные постройки. Огнеборцы прибыли к месту ЧП спустя пять минут после вызова, однако строения полностью охватило пламя. Спасатели сбили его, а затем принялись устранять последствия пожара. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров, причина в нарушении правил технической эксплуатации электрооборудования.

Поздним вечером в МЧС сообщили о загорании надворных построек в селе Таштып. Пожар не во время заметили, поэтому огонь успел набрать силу и охватил 24 квадратных метра. Предварительная причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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