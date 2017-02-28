Жители Хакасии по своей вине остались без имущества

28.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

За минувшие сутки пожарные дважды выезжали тушить надворные постройки горожан и сельчан.

Около полудня в частном секторе Абакана загорелись надворные постройки. Огнеборцы прибыли к месту ЧП спустя пять минут после вызова, однако строения полностью охватило пламя. Спасатели сбили его, а затем принялись устранять последствия пожара. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров, причина в нарушении правил технической эксплуатации электрооборудования.

Поздним вечером в МЧС сообщили о загорании надворных построек в селе Таштып. Пожар не во время заметили, поэтому огонь успел набрать силу и охватил 24 квадратных метра. Предварительная причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,257