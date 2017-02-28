Зимние Всемирные военные игры в Сочи. День 4

Военная олимпиада - завершилась, пламя игр погасло. Все прошло невероятно стремительно. Особенно для болельщиков. Триумф спортсменов - это результат невероятно тяжелого труда. Но, кажется, только что отгремели аккорды грандиозной церемонии открытия, а Сочи уже прощается с III зимними Всемирными военными играми.

Закрытие третьих зимних всемирных военных игр прошло на олимпийском стадионе ледовый куб. На арену, залитую льдом, выезжали фигуристы с флагами. Первым делом наградили победителей в последних соревнованиях - биатлоне, патрульной гонке.

Призеров среди женщин награждил председатель международного совета военных игр Абдулхаким Аль-Шино. У мужчин первое место - у российской команды. Золотыми медалями наших спортсменов награждил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Специальный приз - кубок лучшей команды получила российская сборная! Наша команда завоевала первое общекомандное место на сочинских играх. А флаг Всемирных военных игр переходит Германии - именно там пройдут следующие соревнования.

В отличии от парадной церемонии открытия, церемония закрытия была более лиричной и театральной.

В заключительный день соревнований разыгрывалось 10 комплектов наград в четырех видах спорта. Российские спортсмены сумели отличиться везде и закончить домашние игры на высокой ноте.

«У нас сегодня основная задача с ребятами была пройти без единой ошибки, нигде не рисковать, смотреть свои контрольные пункты, проверять, чтобы все было очень надежно», - рассказал четырехкратный чемпион третьих зимних Всемирных военных игр Эдуард Хренников.

В то время как наши девушки сегодня примеряли на себя серебро. Мужская команда осталась верна золоту в «Гонке патрулей». Это, кстати, прародитель современного биатлона, он ведёт свою историю с начала прошлого века - от соревнований военных патрулей в горах. Согласно регламенту в каждой команде - 4 человека. Трое с винтовками и один командир.

Во главе с командиром Эдуардом Латыповым наша сборная провела свою гонку безупречно. Ни одного промаха, слаженная работа на трассе и как результат - поверженные австрийцы и итальянцы, которые, между прочим, были фаворитами.

У скалолазов в последний день игр также была весьма насыщенная программа. Они собрали большой медальный урожай. Два золота и две бронзы у нас есть в классической скоростной дисциплине. И одно золото и две бронзы на рекордной трассе. Называют ее так, потому что она универсальная и на ней ставят мировые рекорды. Рекорда не вышло, но Анна Цыганова не подвела. У нее первое место. На третьем у женщин Евгения Лапшина, у мужчин - Вадим Тимонов.

Всего российские спортсмены завоевали - 42 медали. Из них 22 - высшей пробы. Ближайшие соперники - итальянцы увезут из Сочи 20 наград. На три больше у французов. Но они проигрывают итальянцам по количеству золотых медалей, поэтому и занимают третье место.