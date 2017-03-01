1 марта в Абакане прошло торжественное открытие первенства и чемпионата Сибирского федерального округа по плаванию.

Всех присутствующих со спортивным праздником поздравили член президиума Всероссийской федерации плавания Сергей Кашников, заместитель главы Хакасии Владимир Крафт, исполняющий обязанности министра спорта республики Виктор Струков. Объявил соревнования открытыми глава Абакана Николай Булакин.

Официальные лица от Хакасии поблагодарили Федерацию плавания России за возможность проводить соревнования сибирского уровня в республике и, конечно же, пожелали пловцам и тренерам успеха.

Соревнования такого уровня столица Хакасии принимает уже в третий раз. В нынешнем году в Абакан приехало более 300 участников. И все они рвались к победе в меру своих сил и возможностей. В первый соревновательный день абаканские юниоры не остались без медалей. В плаванье на спине первым 100 метров преодолел Антон Брагин. Позади остались Владислав Синяговский (Красноярский край) и Александр Ермолич (Новосибирская область). На дистанции 50 метров брассом золото соревнований завоевал Богдан Чусов, который обошёл Александра Титенко (Новосибирская область) и Илью Куликова (Иркутская область). В шаге от пьедестала в этой же дисциплине остановилась Анастасия Исакова, у неё четвёртое место.

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ СОСТЯЗАНИЙ

Мужчины, баттерфляй, 100 метров

1. Владимир Кудряшов (Кемеровская область) – 54.59

2. Дмитрий Кулешов (Алтайский край) – 54.98

3. Александр Казанцев (Алтайский край) – 56.31

Юниоры, баттерфляй, 100 метров

1. Александр Казанцев (Алтайский край) – 56.31

2. Даниил Марков (Новосибирская область) – 57.66

3. Никита Савчиц (Хакасия) – 59.00

Женщины, баттерфляй, 200 метров

1. Софья Лобова (Красноярский край) – 2:18.15

2. Маргарита Карпачева (Новосибирская область) – 2:22.08

3. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 2:23.64

Юниорки, баттерфляй, 200 метров

1. Софья Лобова (Красноярский край) – 2:18.15

2. Александра Кичигина (Новосибирская область) – 2:25.38

3. Анна Царюк (Красноярский край) – 2:25.97

Мужчины, вольный стиль, 200 метров

1. Мартин Малютин (Омская область) – 1:51.06

2. Константин Лазаренко (Омская область) – 1:54.88

3. Иван Рыбкин (Красноярский край) – 1:55.55

Юниоры, вольный стиль, 200 метров

1. Мартин Малютин (Омская область) – 1:51.06

2. Арсений Точинский (Алтайский край) – 1:57.43

3. Сергей Мордовин (Алтайский край) – 1:57.95

Женщины, вольный стиль, 100 метров

1. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 56.38

2. Кира Володина (Новосибирская область) – 57.28

3. Арина Суркова (Новосибирская область) – 57.30

Юниорки, вольный стиль, 100 метров

1. Елизавета Максименко (Новосибирская область) – 58.61

2. Ксения Зубакина (Бурятия) – 59.25

3. Ирина Злобина (Красноярский край) – 59.71

Мужчины, на спине, 100 метров

1. Дмитрий Лапшин (Новосибирская область) – 57.37

2. Рустам Рыбин (Омская область) – 58.49

3. Денис Коваленко (Алтайский край) – 58.80

Юниоры, на спине, 100 метров

1. Антон Брагин (Хакасия) – 59.16

2. Владислав Синяговский (Красноярский край) – 59.56

3. Александр Ермолич (Новосибирская область) – 1:00.76

Женщины, на спине, 200 метров

1. Анастасия Осипенко (Красноярский край) – 2:16.16

2. Екатерина Никонова (Новосибирская область) – 2:21.36

3. Ульяна Дегтярёва (Красноярский край) – 2:23.45

Юниорки, на спине, 200 метров

1. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 2:23.72

2. Анастасия Корсун (Кемеровская область) – 2:24.48

3. Елизавета Косюк (Алтайский край) – 2:29.92

Мужчины, брасс, 50 метров

1. Вячеслав Синькевич (Омская область) – 28.44

2. Александр Тризнов (Новосибирская область) – 28.61

3. Алексей Жарков (Новосибирская область) – 28.78

Женщины, брасс, 50 метров

1. Анна Ганус (Красноярский край) – 31.69

2. Гюнай Мамедова (Кемеровская область) – 33.30

3. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 33.35

Юниоры, брасс, 50 метров

1. Богдан Чусов (Хакасия) – 30.13

2. Александр Титенко (Новосибирская область) – 30.18

3. Илья Куликов (Иркутская область) – 31.03

Юниорки, брасс, 50 метров

1. Гюнай Мамедова (Кемеровская область) – 33.30

2. Дарья Корнева (Томская область) – 34.75

3. Александра Кичигина (Новосибирская область) – 34.77

4. Анастасия Исакова (Хакасия) – 34.79

Женщины, вольный стиль, эстафета 4 x 200 метров

1. Новосибирская область – 8:44.26

2. Красноярский край – 8:50.15

3. Иркутская область – 8:51.64

Мужчины, вольный стиль, 1500 метров

1. Антон Платов (Новосибирская область) – 17:00.56

2. Аристарх Лазарев (Иркутская область) – 18:32.83

3. Максим Степанов (Омская область) – 20:06.43

Юниоры, вольный стиль, 1500 метров

1. Антон Платов (Новосибирская область) – 17:00.56

2. Аристарх Лазарев (Иркутская область) – 18:32.83

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