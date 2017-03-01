9 кулинарных хитростей, которые помогут сэкономить драгоценное время

01.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Низкий поклон тем женщинам, которые занимаются приготовлением еды самостоятельно, ограждая свою семью от полуфабрикатов и прочих вредных продуктов. Мы на «Со Вкусом» знаем, насколько это кропотливый труд: львиную долю времени занимает не только сам процесс готовки, но и поиск подходящих блюд, продуктов, а также новых способов их приготовления.

Чтобы хоть немного облегчить эту задачу, предлагаем вам, наши хозяюшки, несколько хитростей, которые помогут сэкономить драгоценное время и сделать ваши кулинарные шедевры еще вкуснее, а приготовление проще.

Кулинарные трюки

  1. Чтобы скорлупа легко снималась с вареного яйца, добавьте в воду дольку лимона или половину чайной ложки соды.

    варить яйца

  2. Что может испортить отварные домашние пельмешки? Только жесткое тесто. Тем, кто часто балует себя этим блюдом, советуем вооружиться стаканом холодной воды и в определенный момент влить воду в кипящие пельмени. Подробный рецепт читайте здесь.

    варить пельмени

  3. Теперь не нужно бежать к соседке, чтобы одолжить яйцо для выпечки, отсутствие которого вы обнаружили в самый неподходящий момент. Его легко заменит половина спелого банана.

    заменить яйца

  4. Бывает, что в блюдо необходимо добавить несколько зубчиков, а то и головок чеснока. Чистить их — такая морока! Облегчит задачу микроволновка: поместите в нее чеснок и подержите его внутри 15 секунд при минимальной мощности. После этого шелуха очистится гораздо легче.

    очистить чеснок

  5. Перед покупкой болгарского перца обратите внимание на количество камер на дне. Перец, у которого 3 камеры, слаще, его можно употреблять в чистом виде, а тот, у которого 4, — более упругий и горьковатый, он идеален для приготовления разных блюд.

    выбрать перец

  6. Зубная нить легко разрежет любую выпечку, в том числе и торт. Этот трюк подойдет и для сырого теста, например, сгодится в приготовлении булочек с корицей.

    разрезать торт ровно

  7. Жареная картошка — частый ужин во многих семьях. Если ваша семья — не исключение, попробуйте сэкономить время и растительное масло, приготовив вот такую картошечку в духовке. Просто вымойте клубни, сделайте надрезы, сбрызните маслом, посолите и добавьте специи. 40 минут в духовке при 220 градусах — готово! В разрезы можно положить любую начинку: сало, сливочное масло или ломтики плавленого сыра.

    картофель в духовке

  8. Чтобы не плакать от лука при нарезке, предварительно поместите его на 15 минут в морозилку.

    острый лук

  9. Из густого йогурта получится полезное и вкусное лакомство для детей. Поместите йогурт в кондитерский шприц и выдавите капельки на пергамент для выпечки. Всего 1 час в морозилке — и можно наслаждаться!

    замороженный йогурт

Надеемся, мы помогли вам немного разгрести бытовые дела. Если эта статья пришлась вам по душе, делитесь полезной информацией с друзьями!

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