9 кулинарных хитростей, которые помогут сэкономить драгоценное время

Низкий поклон тем женщинам, которые занимаются приготовлением еды самостоятельно, ограждая свою семью от полуфабрикатов и прочих вредных продуктов. Мы на «Со Вкусом» знаем, насколько это кропотливый труд: львиную долю времени занимает не только сам процесс готовки, но и поиск подходящих блюд, продуктов, а также новых способов их приготовления.

Чтобы хоть немного облегчить эту задачу, предлагаем вам, наши хозяюшки, несколько хитростей, которые помогут сэкономить драгоценное время и сделать ваши кулинарные шедевры еще вкуснее, а приготовление проще.

Кулинарные трюки

Чтобы скорлупа легко снималась с вареного яйца, добавьте в воду дольку лимона или половину чайной ложки соды. Что может испортить отварные домашние пельмешки? Только жесткое тесто. Тем, кто часто балует себя этим блюдом, советуем вооружиться стаканом холодной воды и в определенный момент влить воду в кипящие пельмени. Подробный рецепт читайте здесь. Теперь не нужно бежать к соседке, чтобы одолжить яйцо для выпечки, отсутствие которого вы обнаружили в самый неподходящий момент. Его легко заменит половина спелого банана. Бывает, что в блюдо необходимо добавить несколько зубчиков, а то и головок чеснока. Чистить их — такая морока! Облегчит задачу микроволновка: поместите в нее чеснок и подержите его внутри 15 секунд при минимальной мощности. После этого шелуха очистится гораздо легче. Перед покупкой болгарского перца обратите внимание на количество камер на дне. Перец, у которого 3 камеры, слаще, его можно употреблять в чистом виде, а тот, у которого 4, — более упругий и горьковатый, он идеален для приготовления разных блюд. Зубная нить легко разрежет любую выпечку, в том числе и торт. Этот трюк подойдет и для сырого теста, например, сгодится в приготовлении булочек с корицей. Жареная картошка — частый ужин во многих семьях. Если ваша семья — не исключение, попробуйте сэкономить время и растительное масло, приготовив вот такую картошечку в духовке. Просто вымойте клубни, сделайте надрезы, сбрызните маслом, посолите и добавьте специи. 40 минут в духовке при 220 градусах — готово! В разрезы можно положить любую начинку: сало, сливочное масло или ломтики плавленого сыра. Чтобы не плакать от лука при нарезке, предварительно поместите его на 15 минут в морозилку. Из густого йогурта получится полезное и вкусное лакомство для детей. Поместите йогурт в кондитерский шприц и выдавите капельки на пергамент для выпечки. Всего 1 час в морозилке — и можно наслаждаться!

Надеемся, мы помогли вам немного разгрести бытовые дела. Если эта статья пришлась вам по душе, делитесь полезной информацией с друзьями!