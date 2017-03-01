Армия ДНР и ЛНР могут занять весь Донбасс в любой момент, генерал ВСУ

Генерал-майор ВСУ Петр Гаращук заявил о том, что скорая военная операция защитников Донбасса по освобождению контролируемых Украиной территорий Республик весьма вероятна уже в ближайшее время.

В частности, он обнаружил закономерность между двумя последними гуманитарными конвоями МЧС РФ и вероятной угрозой военного наступления ДНР и ЛНР.

«Гумконвои на Донбасс зачастили. С военной точки зрения в „квазиреспубликах” накоплено достаточно военной техники, боеприпасов, личного состава для операции, скажем, ограниченного характера. Целью такой операции может быть захват Луганской и Донецкой областей (оккупированных Киевом территорий ДНР и ЛНР — прим. РВ)», — предсказал развитие событий Гаращук в интервью одному из украинских интернет-порталов.

«Геополитическая аналитика» украинского генерала впечатляет. В частности, он считает, что у российского президента Владимира Путина возникли внутренние, в том числе, семейные проблемы, которые он намерен компенсировать «внешней агрессией».

Таким образом вездесущая «рука Кремля» продолжает определять повестку дня на Украине.