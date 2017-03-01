Беременная Анна Седокова и Светлана Бондарчук на премьере в кинотеатре «Москва»
В ночь на понедельник (по Москве) мы узнали имена победителей премии «Оскар», а следующим вечером в кинотеатре «Москва» закрылись кинонедели «Оскара», в рамках которых демонстрировались фильмы-номинанты этого года.
Недели завершились показом фильма «Скрытые фигуры», который был представлен в трех номинациях на «Оскар», в том числе и в категории «Лучший фильм».
Драма «Скрытые фигуры» рассказывает о трудностях одаренных афроамериканок,талантливых сотрудниц NASA, которые работают над проектом по запуску человека в космос, но сталкиваются с расовыми предубеждениями.
Первыми увидеть картину пришли беременная третьим ребенком Анна Седокова, Светлана Бондарчук, актриса Аглая Тарасова, Олег Меньшиков, Мария Андреева, виджей Артем Королев и многие другие.
Певица Анна Седокова, больше не скрывая свое положение, с удовольствием позировала фотографам. Для похода в кино Анна выбрала удобный черный комбинезон, подчеркивающий изменения в ее фигуре.
Седокова держит в секрете имя отца будущего ребенка,однако журналистам удалось установить личность тайного возлюбленного артистки.
Как говорят, 34-летняя Анна ждет ребенка от 25-летнего гендиректора одной строительной компании по имени Артем. В одном из интервью Седокова рассказала, что в их с возлюбленным отношениях царит полная гармония.
Фильм «Скрытые фигуры» посвящен команде темнокожих женщин-математиков, которые приняли участие в запуске первого в истории США полета человека в космос. Сюжет рассказывает, как главные героини смогли преодолеть гендерные и расовые предрассудки.
На широких экранах картина появится 16 марта.
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