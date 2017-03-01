Дело Дианы Шурыгиной последние новости

Дело Дианы Шурыгиной последние новости.

Ставшая звездой Сети после изнасилования Сергеем Семеновым Диана Шурыгина продолжает пожинать плоды славы. Так, недавно она стала видеоблогером, а вчера ей поступило предложение сняться в кино.

Диана Шурыгина актриса: изнасилованной девушке предложили сняться в кино

Девушка из Ульяновска вчера рассказала об этом и заявила, что обдумывает предложение. Роль изнасилованной Семеновым Шурыгиной предложил режиссер Юрий Спиридонов. И ни где-нибудь, а в известной криминальной драме «Егор Шилов».



Диана раздумывает, но, по всей видимости, согласится. Пока нет информации, что это за роль. Вероятнее всего, она будет не главной, а ролью второго плана.

Дело Дианы Шурыгиной последние новости

Также Диана Шурыгина похвасталась у себя на странице ВКонтакте фотографиями с известными видеоблогерами Ивангаем, Марьяной Ро, Эдвардом Атевой, Яном Гордиенко, Владом Бумагой и многими другими.

Она приняла участие в благотворительной акции, организованной одной из социальных сетей. На мероприятии она сфотографировалась с ними. Фото были опубликованы как Шурыгиной, так и блогерами. Однако последним пришлось их в спешном порядке удалить со своих страниц. Пользователи сети организовали блогерам настоящую травлю. Они вынуждены оправдываться, что не поддерживают 17-летнюю девушку.

Дело Дианы Шурыгиной последние новости.

Напомним, Диана Шурыгина стала известной на всю страну после участия в ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». На передаче 17-летняя девушка рассказала, что ее будто бы избил и изнасиловал Сергей Семенов во время вечеринки в загородном доме.

Суд признал 21-летнего Сергея Семенова виновным в преступлении и осудил на восемь лет, однако позже срок был сокращен до трех лет. Осужденный все время твердил, что секс был по обоюдному согласию. Пользователи соцсетей уверены: девица ни за что засадила парня. Она бы оставила его в покое, если бы тот заплатил миллион рублей.

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