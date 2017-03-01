Диане Шурыгиной предложили роль в кино после истории об изнасиловании

Диане Шурыгиной предложили роль в кино, после того, как она стала знаменитой благодаря истории с изнасилованием. Девушка воспользовалась дурной славой, чтобы устроить свою жизнь.

Диане предложили роль в кинофильме, после того, как она прославилась изнасилованием. Именно в телешоу «Пусть говорят» предали огласке историю об изнасиловании 17-летней Шуригиной Сергеем Семеновым, который старше девушки на 4 года. После того, как данная новость облетела весь интернет, девушка решила воспользоваться славой, пусть и не слишком хорошей, и стала видеоблогером. И вот, на днях Диане поступило предложение сняться в киноленте.

Девушка рассказала об этом предложении в соцсети и сообщила, что пока не решилась на роль в кино. Кино, в котором предложили сняться Шурыгиной, называется «Егор Шилов», режиссером которого является Юрий Спиридонов. Многие поклонники девушки думают, что она все-таки даст согласие на съемки. Но видимо роль девушке достанется всего лишь второго плана.

Звезда шоу «Пусть говорят» опубликовала в социальной сети фотоснимки, на которых она запечатлена с известными блогерами. Среди них: Ивангай, Марьяна Ро, Ян Гордиенко, Влад Бумага и другие. Этими фото девушка поделилась после проведенной благотворительной акции.

Напомним, что девушка обвинила парня в изнасиловании на одной из вечеринок. Сергея осудили сроком на восемь лет, но после сократили до трех. Общественность уверена, что девушка оклеветала парня, в надежде заполучить миллион рублей.

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