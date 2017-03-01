Кто получил Оскар 2017: результаты, имена победителей названы

К Оскару по сложившейся за много лет традиции приковано повышенное внимание не только в США, но и по всему миру. 2017 год в этом отношении не стал исключением.

Самым заядлым киноманам и кинокритикам, как и раньше, пришлось не спать перед началом трудовой недели. Ведь в ночь с воскресенья на понедельник прошла 89-ая церемония вручения премии Американской киноакадемии Оскар. Примечательно сразу же указать на тот момент, что для России, судя по свежим комментариям от социологов и букмекеров, Оскар является одним из трех важнейших неспортивных событий года, которое составляет конкуренцию конкурсам "Мисс мира" и "Евровидение".

Фильм "Лунный свет", режиссера Барри Дженкинса, получивший премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" был назван самым малобюджетным победителем этой категории в истории. Бюджет фильма составляет около $1,5 млн (по некоторым данным - $5 млн), при этом в американском прокате он заработал $22,3 млн.

Уточняется, что малобюджетные фильмы нередко берут "Оскара" - например, бюджет драмы "Столкновение", выигравшей в 2006 году, составлял $6,5 млн. Первый фильм про боксера "Рокки" 1976 года обладал бюджетом всего в $1,1 млн, но с учетом инфляции это больше, чем у "Лунного света".

Картина была номинирована на 8 премий "Оскар" и помимо "Лучшего фильма" взяла статуэтку за "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшую мужскую роль второго плана". Актер Махершала Али, выигравший в последней номинации, стал первым в истории мусульманином, получившим "Оскар".

Кто получил Оскар в 2017 году: результаты

Несколько часов назад были подведены итоги вручения самой престижной премии в области культуры. Публикуем свежие данные о триумфаторах:

«Лучший фильм» — «Лунный свет» (Барри Дженкинс)

«Лучший актер» — Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)

«Лучшая актриса » — Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)

«Лучший актер второго плана» — Махершала Али («Лунный свет»)

«Лучшая актриса второго плана» — Виола Дэвис («Ограды»)

«Лучший режиссер» — Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)

«Лучшая операторская работа» — Линус Сандгрен («Ла-Ла Ленд»)

«Лучший композитор» — Джастин Гурвиц («Ла-Ла Ленд»)

«Лучший документальный фильм» — «О. Джей.: Сделано в Америке»

«Лучший фильм на иностранном языке» — «Коммивояжер» (Асгар Фархади)

«Лучшая короткометражная лента» — «Белые шлемы» (Орландо фон Айнсидель)

«Лучший короткометражный игровой фильм» — «Пой» (Кристоф Дек)

«Лучший анимационный фильм» — «Зверополис»

«Лучшие грим и прически» — «Отряд самоубийц»

«Лучшие костюмы» — «Фантастические твари и где они обитают»

«Лучший монтаж звука» — «Прибытие»

«Лучший звук» — «По соображениям совести»

«Лучшая песня» — City of Stars («Ла-Ла Ленд»)

«Лучшие визуальные эффекты» — «Книга джунглей»

«Лучший киномонтаж» — Джон Гилберт («По соображениям совести»)

«Лучший адаптированный сценарий» — Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни («Лунный свет»)

«Лучший оригинальный сценарий» — Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»).

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