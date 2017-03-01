Оскар 2017 результаты, итоги, скандал, курьез, ошибка видео

Как заявили в киноакадемии, они глубоко сожалеют из-за ошибок, допущенных в ходе объявления победителя в номинации «Лучший фильм».

Академия принесла извинения всем участникам инцидента, в том числе актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй, кинематографистам «Ла-Ла Ленда» и «Лунного света», а также фанатам, которые смотрели трансляцию.

«Прошлую ночь и сегодняшний день мы потратили на расследование обстоятельств инцидента», — сообщили представители академии. Они заверили, что продолжат разбирательство.

Кроме того, киноакадемики поблагодарили команды этих фильмов за «невероятный такт», который они проявили, когда стало известно об ошибке, отметил wordyou.ru . Организаторы также попросили прощения у всех, кто следил за церемонией вручения статуэток и принимал в ней участие.

Отмечается, что полную ответственность за случившееся взяла на себя консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC), занимающаяся подсчетом голосов при определении победителя. Представители фирмы объяснили, что ведущим выдали неправильный конверт.

СМИ сообщили, что сотрудник PwC, который передавал конверт ведущим, по ошибке отдал карточку с именем победителя другой категории, потому что писал в Twitter во время всей церемонии.

Президент США Дональд Трамп невысоко оценил 89-ю церемонию вручения премий Американской академии кинематографических искусств, назвав ее «грустной».

«Думаю, они настолько сосредоточились на политике, что не смогли в конце действовать сообща. Было немного грустно. Не было гламура, присущего «Оскарам». У меня не было ощущения того, что это был очень гламурный вечер», — сказал Трамп. По словам Трампа, регулярно посещавшего церемонию до этого, в этот раз ему «не хватало чего-то очень особенного». «Закончилось все грустно», — констатировал президент США.

Оскар 2017 результаты итоги ковровая дорожка фото

В понедельник, 27 февраля, в театре Dolby состоялась ежегодная 89-я церемония вручения премий «Оскар». По красной дорожке в Лос-Анджелесе прошлись десятки звезд, в очередной раз продемонстрировав свои новые наряды. Мы оценили, в каких платьях и костюмах пришли голливудские небожители на главную кинопремию мира.

К 89-й церемонии вручения «Оскара» сцену Dolby Theater в Лос-Анджелесе украсили больше 300 000 кристаллов Swarovski. Но едва ли эти декорации смогут поспорить с самыми дорогими украшениями гостей и номинантов церемонии. Ведь вручение наград американской киноакадемии уже давно не только главное событие в мире кино, но и решающий день для большинства крупных ювелирных брендов.

Золото всех оттенков — белое, желтое, розовое — и платина, россыпи крупных бриллиантов и цветных драгоценных камней, необычный дизайн и редкие винтажные украшения. Серьги и кольца, браслеты и колье. Уникальные драгоценности ведущих ювелирных домов и элегантные часы лучших швейцарских мануфактур. Все эти чрезвычайно дорогие вещи оттеняли блеск голливудских звезд и известных режиссеров на красной ковровой дорожке церемонии вручения «Оскара»-2017.

27 февраля в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения главной награды Американской киноакадемии. По традиции весь мир обсуждает не только победителей, но и наряды звезд на ковровой дорожке. В этом году голливудские красотки блистали в нарядах различных оттенков: от насыщенного красного до сдержанного белого.

Оскар 2017 результаты итоги Джеки Чан Википедия

В Сети набирают просмотры фотографии актера Джеки Чана, прибывшего на церемонию вручения премии «Оскар» в США с двумя пандами.

На кадрах у него в руках видны плюшевые игрушки, облаченные в маленькие кофточки, штанишки и обувь.

Американская киноакадемия вручила «Оскар» Джеки Чану за заслуги в кинематографе.

Знаменитый китайский актер снимается в кино с 8 лет. Сегодня ему 62. Он один из самых популярных героев боевиков. «Доспехи бога», «Час пик», «Вокруг света за 80 дней», «Разборка в Бронксе» — это лишь малая капля в море фильмов, где снимался Джеки Чан.

За 54 года вышло 129 фильмов с его участием, 16 лент, где он выступил режиссером, в 15 — был сценаристом. Есть в его фильмографии даже одна операторская работа. Джеки Чан прославился в том числе тем, что сам ставит и выполняет трюки, его не останавливают даже травмы.

Статуэтку почетного «Оскара» Джеки Чан получил из рук Винса Вона. Зал, где проходила церемония вручения, аплодировал стоя.

Оскар 2017 результаты итоги скандал туристы

Ежегодная кинопремия “Оскар” началась неожиданной дракой двух представительниц прекрасного пола у кинотеатра “Долби” в Лос-Анджелесе. Рукопашную пришлось разнимать полицейским.

Соответствующее видео распространили в Сети.

На записи видно, что женщина в кепке с надписью Make America Great Again (предвыборный лозунг Дональда Трампа) призывала игнорировать церемонию вручения «Оскара» и призывала подумать лучше о создании в стране рабочих мест.

В результате между ними завязалась драка. На опубликованных в Сети кадрах видно, что потасовка переросла в настоящие кулачные бои, за которыми посторонние наблюдали, не отрывая глаз. Шоу было прервано после того, как в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов. В итоге полицейские арестовали одну из нападавших.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







