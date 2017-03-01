Поза помощницы Трампа взбудоражила Белый дом — фото

Как передает издание RT, советницу Трампа Келлиэнн Конуэй раскритиковали за то, что она потопталась на диване, который находится в Овальном кабинете Белого дома, пишет Politeka.

По мнению критиков, ее поведение было проявлением неуважения к месту, в котором она находится.

Напомним, инцидент произошел во время визита руководителей высших учебных заведений и колледжей США в Белый дом.

Перед началом официальной встречи возникла необходимость сделать групповые фото с вице-президентом США Майком Пенсом. Помощница Трампа решила помочь со снимком.

По итогу она в поисках лучшего кадра забралась с ногами на диван.

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