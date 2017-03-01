СИНИЙ КИТ ЗАДАНИЯ 1 МАРТА: РИСУНОК КИТА ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЗАПЯСТЬЯХ ПОДРОСТКОВ

Подростки в последнее время стали более склонны 4к депрессия и суицидам, особенно, когда их подталкивают к такому выбору, сообщает www.piterburger.ru. Обычно, это происходит из-за нехватки родительского внимания и обычных подростковых проблем со сверстниками.

Синий кит задания 1 марта: задания синего кита

Чтобы стать участником игры, первое что предстоит сделать подростку, изобразить кита на своей руке. На первом этапе это лишь рисунок ручкой. Особо рьяные подростки делают рисунок лезвием. Но администраторы не делают такого умышленного задания, дабы не спугнуть игрока.

Далее участнику предстоит выполнить ряд заданий по поиску записок по городу с различными последующими наставлениями.

Итоговое задание всегда одинаковое, игра завершается смертью участника. И непонятно, кто выигрывает в данном сражении.

В Сети уже появилось несколько роликов, где дети умудрились запечатлеть самоубийства своих сверстников. Кроме того, появляется еще одно «развлечение», где подростков испытывают на смелость. Интернет уже буквально заполнен обзорами блоггеров на это странное интернет-движение.

Роскомнадзор старается заблокировать группы в соцсетях, которые призывают подростков совершить самоубийство. Но на данный момент эти попытки капля в море.

Синий кит задания 1 марта: дети боятся не выполнить задание

Подростки достаточно впечатлительные, а организаторы настоящие психологи. Подростков, начавших игру, но отказавшихся выполнять задания, запугивают тем, что если они не решатся на самоубийство сами, то «администраторы» игры узнают их домашний адрес и придут не только за самими игроками, но и за их родными. Они высылают участнику ссылку, перейдя по которой он автоматически сообщает свой IP-адрес, по которому действительно возможно определить местонахождение игрока.

Большинство участников игры начинают свой путь в Синем ките просто из-за скуки, дети не видят лучшего выхода, как поиграть со смертью.

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