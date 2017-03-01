Скандальной 17-летней Диане Шурыгиной предлагают роль в кино

01.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Скандальной 17-летней Диане Шурыгиной предлагают роль в кино

Скандальной 17-летней Диане Шурыгиной предлагают роль в кино

После нескольких эфиров шоу «Пусть говорят» 17-летняя Диана Шурыгина стала звездой интернета. Девушка рассказала, что на вечеринке ею воспользовался 21-летней Сергей Семенов, который сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима по статье «Изнасилование». Однако многие не поверили девушке и встали на сторону молодого человека, который отрицает свою вину, заявляя, что Диана сама инициировала секс, пишет cosmo.ru.

Шурыгиной устроили травлю в интернете, однако даже такая популярность приносит свои плоды. Недавно Диане поступило предложение сняться в кино — в концовке криминальной драмы режиссера Юрия Спиридонова «Егор Шилов». Об этом девушка рассказала на своей страничке «ВКонтакте». Шурыгина сообщила, что посмотрела фильм на одном дыхании и теперь думает, стоит ли ей соглашаться.

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