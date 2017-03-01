Умри или беги: «Синий кит» новости сегодня 28.02.2017: группы смерти продолжают охоту на детей

Умри или беги: «Синий кит» новости сегодня 28.02, пишет wordyou.ru.2017: Синий кит в Хакасии: все гораздо хуже, чем кажется?

В Черногорске с собой покончил 12-летний школьник. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), уже ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершенного поступка. По данным собственных источников агентства новостей «Хакасия Информ», погибший мальчик состоял в так называемой «группе смерти». Более того, информаторы сообщают, что в опасную игру «Синий кит» играли многие знакомые черногорского школьника. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет, но родители школьников из Черногорска уже стали получать предупредительные сообщения от учителей.

Местные СМИ сообщили, что черногорский школьник предположительно состоял в «группе смерти»: администраторы таких сообществ вступают в переписку с подростком, заставляют выполнять задания, последнее из которых — самоубийство. Официального подтверждения этой информации нет, но у следователей, возбудивших уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), есть все основания полагать, что ребенка именно довели до самоубийства.

Умри или беги: «Синий кит» новости сегодня 28.02.2017

Что привело к трагедии: несчастная любовь, сложные отношения с одноклассниками, родителями или же вмешался «синий кит»? Поставить точку в этом вопросе, конечно, должны компетентные органы. Мы, журналисты, можем лишь предупредить, сообщив о проблеме. А она, как оказалось, существует.

Собственные источники АН «Хакасия Информ» поделились скрином сообщения, которое сегодня получила одна из родительниц в Черногорске. Утверждается, что его якобы отправила учительница, предупреждая об опасности. По словам отправительницы, не только погибший шестиклассник состоял в опасной группе, но и многие его одноклассники. Это значит, что и они могут вскоре попытаться покончить с собой.

Предавая эту ситуацию огласке, мы лишь хотим, чтобы все родители обратили внимание на своих детей, поговорили с ними и, возможно, спасли.

Умри или беги: «Синий кит» новости сегодня 28.02.2017: Жительницу Северной Осетии удалось спасти от «синего кита»

Жительницу крупного села в Северной Осетии, участвовавшую в игре «Синий кит», удалось спасти от гибели уже на последнем этапе выполнения заданий, сообщили в МЧС по республике.

«Найти девочку на бесконечных просторах социальных сетей получилось совершенно случайно. На блогплатформе Instagram была обнаружена у одной из подписчиц аккаунта регионального чрезвычайного ведомства фотография с хэш-тегом #разбудименяв4:20″, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании Юлия Старченко.

«Нам просто повезло, что на ее странице была подписана фамилия и был выставлен населенный пункт», — добавила Юлия Старченко. «Синий кит» — это один из вариантов так называемых «игр смерти».

Целью организаторов таких игр, по данным правоохранительных органов, является доведение детей до самоубийства. Игроки получают из соцсети различные задания, последним из которых должен стать суицид. Личность девушки была установлена, после чего спасатели связались с директором училища, в котором она училась. Он провел с ней воспитательную беседу, после которой девушка написала «кураторам» игры, что больше не является ее участницей, и удалила все свои страницы в социальных сетях, передает со ссылкой на Старченко «Кавказ сегодня».

Умри или беги: «Синий кит» новости сегодня 28.02.2017: Что делать, если ваш ребенок рисует «синих китов»? Инструкция

В середине февраля в России опять массово заговорили о «группах смерти» в интернете и игре «Синий кит», где подросткам раздают «задания», которые якобы ведут к самоубийствам. Шквал публикаций в СМИ на эту тему вызывает у многих родителей чувство растерянности и тревоги. Как не поддаться панике и что делать, если вы заметили у своего ребенка интерес к игре? По просьбе «Медузы» психологи Артем Кондрашкин, Анастасия Крысько и Екатерина Бианки советуют, как вести себя в такой ситуации.

Умри или беги: «Синий кит» новости сегодня 28.02.2017: Чего не надо делать

Смотреть переписку ребенка, его личный дневник или аккаунт в соцсетях. Первое желание многих родителей — проверить все, до чего получится дотянуться. Но, во-первых, это сильно нарушает доверие в отношениях, а во-вторых, все равно вам никак не поможет. Даже если вы обнаружите что-то пугающее, любая попытка использовать этот факт в разговоре только испортит контакт.

Да, иногда появляется стремление просмотреть социальные сети подростка, убедиться, что он вне зоны риска. Но важно не переходить личные границы ребенка: есть много других возможностей участвовать в его жизни. Для этого надо уметь разговаривать и выстраивать доверительные отношения, а не следить, что он делает за вашей спиной.

Запрещать обсуждение темы «китов» в семье. Разговоры на «опасные темы», вопреки популярному мнению, не провоцируют опасные ситуации, а наоборот — помогают их избежать. Как ни странно, лучший способ выяснить, не напрасна ли ваша тревога — поговорить об этом прямо. Не пытайтесь всячески ограничить ребенка от «плохой» информации, поговорите с ним откровенно, не запугивая и не угрожая. Подростку действительно важно, что вы способны понять его чувства, проблемы и интересы. А вот демонстративно избегать этой темы в беседе, одергивать при каждом упоминании китов или вовсе запрещать об этом говорить, наоборот, ни к чему хорошему не приведет. От этого ребенок только острее будет ощущать свое одиночество и придет к выводу, что его вряд ли поймет и поддержит кто-то из взрослых.

Делать вид, что вас это совсем не волнует. Владеть собой и своими чувствами — важный навык, он помогает принимать решения в непростых, эмоционально напряженных ситуациях. Так что сдержанность и спокойствие — верные союзники в любом разговоре с подростком на волнительную тему. Но не стоит путать их с безразличием. Уместно показать, что вам не все равно, но вы не будете впадать в панику.

Контролировать каждый шаг ребенка. Контроль — очень сложная тема в отношениях с подростками. Тут требуется большое родительское искусство, чтобы не скатиться в одну из крайностей. Слишком сильный контроль — отслеживать все звонки и смс ребенка, требовать «отзваниваться» вам каждый час, вводить «чрезвычайный» домашний режим. Все это приведет только к тому, что ребенок станет скрытным и раздражительным, а это большой удар по доверию. Слишком слабый контроль, с другой стороны, может восприниматься как безразличие или вседозволенность. Тут важно распознавать ситуации, в которых ребенок уже вполне самостоятелен, а где он еще нуждается в помощи и руководстве.

Например, подросток вполне может сам решать, когда лечь спать, если с утра он вовремя встанет и пойдет на учебу. Но может быть и обратная ситуация. Допустим, вы договорились, что ситуацию с учебой нужно исправить, выбрали политику невмешательства, а к концу четверти или триместра ничего не изменилось. Значит, ребенок еще не справляется с этой ответственностью и нужно ваше участие.

Умри или беги: «Синий кит» новости сегодня 28.02.2017: Что нужно делать

Интересуйтесь жизнью ребенка. Когда с ребенком происходит что-то пугающее родителей, важно соотнести этот тревожный сигнал с общей картиной его жизни. Что еще вызывает у вас беспокойство? А что, напротив, вселяет оптимизм? Это может касаться и окружения ребенка, и его эмоционального состояния и поведения. Если ребенок слушает грустную музыку и у него часто меняется настроение, это еще не означает, что дело плохо — все это вполне характерно для обычных подростков. Так что однозначно оценить ситуацию родителям не так просто. Приходится хорошо различать, когда подросток встречается с обычными для его жизни и возраста сложностями и справляется с ними, а когда — не справляется.

Для начала постарайтесь взвешенно оценить: киты — это единственное, что вас беспокоит, или есть и другие проблемы? Например, ребенок мог внезапно начать мало (или много) есть или спать, вы замечали, что он подавлен или резко стал закрытым. Тревожными сигналами могут быть попытки бросить школу, конфликты с друзьями, одиночество, угрозы уйти из дома или даже побеги. С другой стороны, оцените, есть ли у него в жизни и что-то, что поддерживает, дает силы справляться с трудностями.

Поговорите с ребенком. Самое важное, что вы можете сказать своему ребенку — что вы его замечаете и вам важно, что с ним происходит. Этот разговор лучше не откладывать, но выберите время, когда ему будет удобно поговорить. Если у вас хороший контакт с ребенком, можно открыто рассказать, что вас беспокоит в его поведении и напрямую спросить, что для него значит кит. Почему он это делает, какой смысл в этом видит, нуждается ли он в помощи родителей? Подросткам важно, чтобы в этой ситуации был человек, который может внимательно выслушать, не оценивая и не перебивая, а задавая уточняющие вопросы.

Важно научиться разговаривать с подростком на серьезные темы: «Что такое жизнь, в чем ее смысл?», «Что такое смерть?», «Что такое дружба и любовь?» Дети не просто так увлекаются этими темами: подростковый опыт — время осознания себя, своих ценностей, поэтому им важно слышать и понимать, что ценно для их родителей. Не бойтесь делиться собственным опытом, размышлениями. Важно показать подростку, что жизнь сама по себе ценность, что можно получать удовольствие от повседневных событий и преодолевать сложности.

Пообщайтесь с кем-нибудь из его окружения. Это может быть классный руководитель, социальный педагог, школьный психолог, тренер или друг подростка — главное, чтобы у вас с ним был хороший контакт. Иначе вопрос «а как дела у Пети?» вызовет только тревогу.

Бывает и так, что обеспокоенный классный руководитель или еще кто-то из школы сам выходит на связь. Тут самое время выяснить, как вообще-то у ребенка обстоят дела с уроками или одноклассниками. Заодно можно и узнать, в курсе ли в школе об игре «Синий кит», что по этому поводу думают или предпринимают. Хорошо бы понять, могут ли помочь в школе или раздувают страхи и беспокойство родителей.

Не бойтесь обратиться за помощью. Нет ничего стыдного в том, что вы испытываете страх, не понимаете, где искать достоверную информацию или помощь. На самом деле есть медицинские, социальные и психологические центры, куда можно обратитьсяза поддержкой, если ситуация становится небезопасной. Вы не обязаны справляться со всем самостоятельно. Причем помощь может пригодиться не только подросткам, но и вам самим. Это могут быть индивидуальные или семейные консультации, частные или государственные центры, группы поддержки, телефон доверия. Знайте, что у вас всегда есть возможность опереться на других людей и их опыт.

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