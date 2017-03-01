Цветные вводят налог на белую расу. Добро пожаловать на «планету обезьян»

В статье в Wesplain предлагается ввести в США новый налог – налог на принадлежность к белой расе. Цивилизация Земли оказалась в очередной раз под туземным давлением, и теперь это кажется безвыходным.

Помнится, в цикле художественных фильмов «Планета обезьян», «Восстание планеты обезьян» и т.д. авторы пытались смоделировать ситуацию, когда обезьяны, приобщённые человеком к цивилизации, вместо благодарности отзывались агрессией.

Вспоминается и фильм «Остров доктора Моро», в котором некий учёный поднял всех животных острова до уровня человека. Так вместо благодарности, они разорвали его на куски.

Вероятно, мы думали, что у людей всё будет не так, и те, кого люди впустили в свою семью, будут, по меньшей мере, благодарны. Но оказалось, что и здесь всё, как в фильмах. То ли они оказались пророческими, то ли такова природа конфликта между цветным большинством и белым меньшинством.

Она вовсе не расовая. Природа этого конфликта в том, что цветные не могут созидать, зато прекрасно организуются в стаи и сообщества, которые повторяют преступления Робина Гуда – грабят богатых белых и присваивают себе награбленное. При этом подкладывая под такое преступление привычную циновку обиды.

В США, где цветные захватили власть, и Барак Обама, будучи президентом этой страны, ввёл этот термин – «цветные», они перестали церемониться. Им уже недостаточно тотального уничтожения таких городов, как, например, Детройт. Им надо забрать всё имущество белых – не самим же трудиться!

Вот и сейчас цветные придумали очередную мульку. Они объявили, что у белых, якобы, много привилегий. И теперь, в связи с этим придуманным огромным количеством «привилегий», белые якобы находятся в более выгодном экономическом положении, чем представители других этносов.

Поэтому, по предложению цветных, каждый белый мужчина должен платить дополнительный подоходный налог 5% (женщина – 4,5%). Женатая пара – 4%. И даже белый гей – 3,5%. Полученные деньги государство будет распределять между меньшинствами в качестве репараций. При этом если белый человек самоидентифицируется как представитель другой расы, он, после письменного признания в этом, от налога освобождается, сообщает http://www.wesplain.com/privilege/white-people-its-time-to-pay-for-privilege-the-equality-tax/.

Я не думаю, что цветных спасут награбленные у белых проценты. Лучше бы они поступали хотя бы так, как в своё время стремился измениться к лучшему известный негритянский певец Майкл Джексон.

Его, кстати, убили цветные, за то, что он своими попытками сделать себе белое лицо, серьёзно путал карты цветной мафии перед выборами чёрного президента СШа Барака Обамы. Вспомните: после убийства Майкла Джексона негры на экране стали занимать только самые высшие посты. В фильме «Пятый элемент» появился и негр – президент США. Конечно, Джексон шёл против цветного фашистского течения.

Пересадка кожи сама по себе ничего не меняет. Но желание сделать это говорит о том, что появилась искра надежды.