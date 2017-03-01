Десятки молодых изобретателей получили премии и гранты от правительства Москвы

Программа тотального контроля за дорожно-транспортной ситуацией, ДНК-диагностика болезней и новейшие системы для ускорения гаджетов. Всё это — разработки столичных учёных. Десятки молодых изобретателей получили премии от города и гранты на свои дальнейшие исследования.

Объяснить исследования аспиранта МФТИ простым языком едва ли получится — всё-таки физика элементарных частиц. Дмитрий Колябин несколько лет разрабатывал спиновую компонентную базу. С ее помощью, к примеру, можно создавать различные датчики.

"Для применения, например, в анализе воздуха на опасные вещества. Или для анализа крови", — говорит он.

Спектр применения — от медицины до вычислительных систем. Спиновая база — это своего рода новое программное обеспечение для привычных устройств и гаджетов, которое повысит их быстродействие.

"При передаче спина потери энергии минимальны — меньше на несколько порядков. Используя спиновую компонентную базу, можно продлить время работы электронных устройств в десятки раз", — объясняет Дмитрий.

За исследования Дмитрий Колябин и его коллеги получили премию Правительства Москвы. Грант молодым ученым в этом году — миллион рублей.

Еще одна премия — Александру Евсюкову, Кириллу Краснощекову и Алексею Титову. Они создали транспортную модель столичного региона. Это тоже программное обеспечение, которое позволит разгрузить улицы, прогнозировать трафик и даже решать, как лучше развивать тот или иной район Москвы.

"Строить ли там жилье, или строительство жилья будет катастрофичным для транспорта. Строить ли там торговые центры или создавать рабочие места", — объясняет суть разработки Кирилл Краснощеков.

Для создания транспортной модели ученые перелопатили колоссальные массивы данных о движении транспорта и перемещениях пассажиров. Работа велась с 2012 года.

"Самое главное — даже не в денежном вознаграждении, которое получают молодые ученые, а в возможности применения своих изобретений у наших производителей. Все эти премии анализируются на предмет возможности их локализации, возможности их коммерциализации", — говорит заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Премия досталась и проректору университета имени Пирогова: Денис Ребриков разработал новейшие тест-системы для ДНК диагностики различных заболеваний, в том числе смертельно опасных.

"Вот, например — это набор для определения генетического риска развития рака молочной железы", — демонстрирует он.

Тест-системы позволяют диагностировать не только болезни, но и генетическую предрасположенность к ним.

"С помощью ДНК-тестирования мы можем в течение буквально двух часов дать точный ответ, какой патоген присутствует в образце", — говорит Денис Ребриков.

Лауреатами премии Правительства Москвы в этом году стали 65 молодых ученых. Гранты за разработки и исследования получила половина из них.