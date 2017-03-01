ДНР ввела внешнее управление на 40 предприятиях. Сказано – Сделано! Молодцы!

Около 40 предприятий Донбасса, сохранявших украинскую юрисдикцию, переведены под внешнее управление. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко. Теперь налоги будут идти в казну народных республик, а продукция оставаться в регионе. На такие меры пришлось пойти из-за украинской блокады.

Украинские предприятия, которые находятся на территории подконтрольной ополчению, 1 марта заняли спецподразделения ДНР. Комиссии приступили к выемке документов и бухгалтерских отчетов.

Трудовые коллективы знакомят с новой администрацией. Впервые за 3 года боевых действий у металлургов, шахтеров и рабочих Донбасса появилась уверенность, что у них будет работа.

- Это хорошо, будем налоги платить в республику, будут и зарплаты.

- Что хочет Украина — она хочет войны, набивает карманы себе за счет нас, рабочего класса.

Донецкий металлургический завод не работал 3 года. Печи и ковши для литья металла, сложнейшее технологическое оборудование в нерабочем состоянии. Из 600 сотрудников комбината остались менее 100 рабочих.

Одновременно с ознакомлением с финансовыми документами новая администрация на всех 40 заводах налаживает инфраструктуру и начинает переговоры с новыми поставщиками сырья.

После введения внешнего управления на предприятиях, расположенных на территории ДНР, но до сегодняшнего дня контролируемых украинскими олигархами, на заводах проводят пуско-наладочные работы. В цехах рабочие занимаются расконсервацией оборудования.

В Донецкой и Луганской народных республиках в течение ближайших месяцев будут готовить к запуску целый ряд предприятий, на которых из-за блокады Киева производство было приостановлено.