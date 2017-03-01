Дональда Трампа «затравят» СМИ: как президент ответит глобалистам из Мирового Правительства

Демократы придумали план по импичменту Трампа, ключевая роль в котором отводится прессе.

Трампу тут не место

Противники нового американского президента из числа либеральных элит продолжают свою борьбу против реальности. Они не принимают победу Дональда Трампа и, вопреки всем нормам либерализма, предполагающим уважение закона и воли народа, надеются избавиться от неугодного главы государства до конца 2020 года (когда в США пройдут очередные выборы президента). Трампофобы уже выработали целую стратегию, конечной целью которой должен стать импичмент в начале 2019-го (если демократы на промежуточных выборах 2018-го возьмут конгресс) или же по возможности раньше.

На сегодняшний день импичмент невозможен, даже несмотря на высокий антирейтинг Трампа. Обе палаты конгресса контролирует Республиканская партия, и без достаточных оснований она вряд ли поведет своего президента на плаху. Хотя бы потому, что ей этого не простят собственные избиратели. Поэтому противники Трампа намерены убивать его тысячью уколов — то есть критиковать любую внешне- и внутриполитическую инициативу президента, возбуждать уголовные дела, натравливать на него СМИ. Ну и, конечно, регулярно оскорблять.

Свобода слова по-американски

Президента постоянно называют марионеткой Путина или Стивена Бэннона, скандалистом, гомофобом, фашистом и т.п. "Сейчас спецслужбы США проводят расследование на предмет сговора между Москвой и предвыборным штабом Трампа. Особую роль будет играть АНБ, которое "поднимет архивы" — агентство мониторит все коммуникации, но без необходимости не анализирует их содержание. Пока установлено лишь наличие постоянных контактов, в случае выявления координации Трамп и его команда будут сметены", — уверяет доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Костяев.

Да, как обычно, страдает доказательная база — никаких доказательств "постоянных контактов" приведено не было, а без доказательств импичмента не будет. Однако демократы надеются добиться его "через шаг". Поставить президентскую команду в условиях постоянного прессинга, заставляя нервничать и совершать ошибки. Собственно, трофеи в этом сафари у них уже есть — противники Трампа принудили уйти в отставку советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Если новая администрация будет парализована, то она не сможет эффективно управлять страной, и рейтинг Трампа рухнет, после чего президент лишится своего главного щита — поддержки избирателей.

Либеральные СМИ им уже объясняют, что их гуру — не спаситель, а лгун и предатель. "Трамп сделал порядка 280 предвыборных обещаний, и лишь немногие из них здравые, если правильно подойти к их исполнению, — пишет Николас Кристоф в New York Times. — Из 60 обещаний, исполнение которых отслеживает The Washington Post (Ради победы в войне против Трампа NYT готова даже пойти на цитирование конкурента. — прим. Г.М.), исполняются лишь шесть".

За слова нужно отвечать

Естественно, роль основного оружия против Трампа в этой кампании отведена прессе, со страниц которой регулярно льется критика против президента. Хозяин Белого дома, конечно, не мальчик для битья и пытается сопротивляться. Он называет их трансляторами "фейковых новостей", заявляет о намерении бороться с ними и в рамках этой борьбы лишает ряд медиа доступа на пресс-конференции Белого дома. Как отмечает CNN (одно из попавших под запрет медиа), "".

На первый взгляд кажется, что осажденный Трамп в конце концов будет вынужден капитулировать. Ведь его война против прессы обречена на провал — хотя бы потому, что, как верно отмечает The New York Times, "связи исполнительной власти, а также органов правопорядка с журналистами гораздо сильнее и глубже, чем с президентом". Неслучайно Трамп уже жалуется на то, что во многочисленных утечках из его администрации виноваты "люди Обамы", которые до сих пор продолжают работать в аппарате Белого дома и Совете по национальной безопасности.

. Как верно отмечал Сунь-Цзы, "возможность победы заключена в противнике", то есть в его ошибках. В угаре информационной войны (прежде всего, против России) и на фоне отсутствия конкуренции единому политкорректному мнению уровень профессионализма американских средств массовой информации резко снизился. Опрос Gallup, проведенный в конце 2016 года, уже показывает серьезное падение доверия населения к СМИ.— если среди демократов массмедиа доверяют 51%, а среди беспартийных избирателей — 30%, то среди республиканцев таких наивных всего 14%. Если же смотреть по возрасту, то среди наиболее активной части населения (от 18 до 59 лет) СМИ верит лишь каждый четвертый. И эти цифры были получены еще до того, как американские журналисты развернули некорректную и даже неприличную медиакампанию против избранного президента. "Средства массовой информации превратились в оппозиционную партию. Они не понимают эту страну и все еще не могут понять, почему Дональд Трамп стал президентом США", — пишет советник хозяина Белого дома Стивен Бэннон.

Непонимание же ведет к дополнительной агрессии. Сейчас, по словам британского журналиста Пирса Моргана (того самого, которого Джоан Роулинг высмеяла за отказ сравнить Трампа с Гитлером), ненависть демократов к Трампу ослепляет их и все больше отрывает от реальности. Поэтому, возможно, одной из верных стратегий для Трампа будет не мешать этому отрыву — и даже по мере возможности стимулировать его. Тогда чем больше либеральные средства массовой информации будут вбрасывать фейковые новости, чем сильнее американские СМИ будут пробивать дно непрофессионализма и переходить на уровень нового подвала, тем меньше будет к ним доверия.

Трампу осталось лишь выучить вторую часть фразы Сунь-Цзы — "непобедимость заключена в самом себе". Для того чтобы выжить, президенту необходимо навести порядок в своей администрации, выстроить четкую вертикаль управления и не допускать никаких эксцессов — наподобие случившегося с Майклом Флинном. Осадное положение требует дисциплины среди осажденных.