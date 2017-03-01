Грузия и НАТО могут создать базу береговой охраны в Поти

Начальник грузинского генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая рассказал журналистам о некоторых деталях сотрудничества его страны с НАТО по усилению безопасности на Черном море, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Одна из возможностей оперативного усиления НАТО на Черном море — частые визиты военных кораблей Североатлантического альянса, но здесь есть сдерживающий фактор — конвенция Монтре, — заявил Чачибая. — Еще один выход — это если НАТО поможет Грузии и Украине усилить военные флотилии, что связано с большими финансами. Или, к примеру, в береговой зоне Грузии основать базу береговой охраны».

«Вблизи Поти — порта, имеющего стратегическое значение», — уточнил он.

В середине февраля в НАТО министром обороны Грузии Леваном Изория были представлены «конкретные предложения формы участия Грузии в практических мероприятиях обеспечения безопасности на Черном море».

Их детали не раскрывались.

Тогда Леван Изория обсудил эти планы в Брюсселе во время переговоров с румынским коллегой Габриэлем Беньямином Лешем. Именно Румыния будет курировать вопрос включения Грузии, которая не является членом НАТО, в данную сферу — безопасности Черного моря.

«Усиление безопасности на Черном море для нас тема, представляющая особо важный интерес, — заявил глава грузинского оборонного ведомства после переговоров. — Мы наметили с румынским коллегой конкретные планы. Речь о практическом участии Грузии».

НАТО обсуждает усиление безопасности на Черном море после воссоединения Крыма с Россией.