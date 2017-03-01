Киевская хунта очередной раз продала украинцев ростовщикам из МВФ

Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), что открывает путь к получению очередного транша кредитов в рамках программы финансовой помощи на $17,5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЦБ страны. "Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом", - заявил источник в Национальном банке Украины (НБУ). Глава НБУ Валерия Гонтарева, комментируя эту информацию для СМИ, не подтвердила, что меморандум был подписан центробанком. Транш неоднократно откладывался за последние два года из-за возникающих трудностей в проведении реформ. Последний транш в размере $1 млрд зависел от принятия бюджета на 2017 г. и реализации реформ банковской системы, согласованных с МВФ.

Как сообщали "Вести.Экономика", МВФ требует от Украины выполнения весьма жестких условий. Основная нагрузка ляжет на плечи граждан, которым предстоит столкнуться с сокращением субсидий, повышением пенсионного возраста и снижением пенсий. Между тем, Россия в 2016 г. стала основным инвестором Украины. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), российские бизнесмены в прошедшем году вложили в экономику Украины $1,67 млрд, или 38% об общего объема инвестиций.



Всего в 2016 г. Украина получила $4,4 млрд прямых иностранных инвестиций, что на $642 млн больше показателя предыдущего года ($3,7 млрд). Страны ЕС в совокупности вложили в Украину $1,9 млрд, то есть около 45% от общей суммы.