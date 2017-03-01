Лидер ИГИЛ признал поражение и бежит из Мосула в Израиль

Главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГ* в недавних боевых действиях, сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава.

"Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ* и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака", — сообщил телеканалу источник.

Ранее сообщалось, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГ* спасаются бегством из города.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. Восточную часть города удалось освободить. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, а также полностью взяли под контроль аэропорт.

По мнению экспертов, говорить о переломе в борьбе против террористических группировок рано. Доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко считает, что экстремисты используют время, чтобы перегруппироваться и вновь попытаются вернуть отвоеванные у них территориии в Сирии и Ираке.

Востоковед напомнил, что подобная ситуация уже происходила в Ираке после 2007 года. Тогда "тоже считалось, что с исламистской опасностью покончено, потому что против них выступали племенные вожди, значительное количество суннитов, но потом произошла значительная реинкарнация этой идеи и мы получили ИГ".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

P.S. 1 марта, после программной речи Дональда Трампа в Вашингтоне. Очень напоминает "воинственные" речи Усамы Бин Ладена, который как будто бы специально произносил их под выборы, тем самым поднимая рейтинг президентам в США.

Замеченный в сотрудничестве с израильской разведкой МОССАД Багдади, может тайно сбежать в Израиль. Читайте подробнее статью Проект «Великий Израиль» провалился