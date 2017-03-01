Майрыхский разрез в Хакасии начинает строительство очистных сооружений

В Хакасии под надзор взято строительство первого этапа очистных сооружений карьерных вод участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения.

Вторая стадия – строительство нитки водовода до реки Абакан с обустройством берегового выпуска очищенной карьерной воды в водоем, насосного оборудования с обустройством временного теплового контура с учётом климатического исполнения и размещения насосов. Строительство ведется в 7,5 километрах северо-восточнее села Аршаново Алтайского района, сообщили в минстрое Хакасии.

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