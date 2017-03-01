Молокозавод полного цикла запустили в Липецкой области

Первое предприятие по переработке молока полного цикла, использующее только местное сырье, открыли в Кузьминских Отвержках Липецкой области. Завод будет выпускать молочную и кисломолочную продукцию разных видов. Полная проектная мощность – 100 тысяч тонн за сутки. Производители подчеркивают: между предприятиями региона налаживается сотрудничество, в своей продукции молокозавод будет использовать вкусовые добавки местного производства, что важно для импортозамещения.

Как сообщают производители, на молочном заводе будут изготавливать йогурт, сметану, сливочное масло, творог и сыры разных сортов. Особенно важно то, что новое предприятие наладит производство полного цикла: это значит, что под контролем будут все этапы производства, от выращивания поголовья молочного скота и заготовки кормов до переработки молока и реализации готовой продукции.

Также известно, что вкусовые добавки для продукции нового предприятия также будут изготавливать в Липецкой области. В городе Усмань скоро должно появиться новое производство, на нескольких десятках гектаров там будут выращивать малину и землянику. Производители отмечают, что кооперация местных производств – это большой плюс для экономики Липецкой области.

Добавим, в нынешнем году Липецкий регион намерен реализовать еще 35 сельскохозяйственных проектов по программе импортозамещения.