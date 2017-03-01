МРСК Сибири в электросети Хакасии инвестирует более 1, 8 миллиарда рублей

В ближайшие пять лет компания ПАО «МРСК Сибири» вложит в формирование электросетевого каркаса республики более 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

Большая часть финансирования — 1 миллиард 182 миллиона рублей энергетики направят на работы по обеспечению технологического присоединения к электросетям льготных категорий потребителей, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств, присоединяющих уже имеющиеся или только планируемые к возведению объекты. Более 630 миллионов рублей компания планирует вложить в модернизацию энергооборудования. Распределение капитальных вложений по территориям муниципальных образований будет осуществляться в соответствии с программой развития, разработанной правительством Хакасии, сообщила главный специалист по филиалу "Хакасэнерго» Ирина Жукова.

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