Муниципалитетам Хакасии будут вручать паспорта готовности к пожароопасному сезону

Оценкой готовности муниципальных образований к действиям в пожароопасный период займется специально созданная межведомственная комиссия, которая завершит свою работу к концу марта.

По результатам проверки руководителям районов и городов будут вручены акты готовности к пожароопасному сезону с изложением возможных недостатков, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Защита граждан и населенных пунктов от природных пожаров находится на особом контроле главы региона Виктора Зимина. 23 февраля в республике уже зарегистрированы первые палы травы. Пожарным пришлось ликвидировать два возгорания, которые произошли в Абакане и Бейском районе.

Статистика показывает, что виновниками пожаров в большинстве случаев являются сами граждане, которые бросают непотушенные окурки, сжигают мусор и сухую траву. Весной из-за человеческой беспечности высоки риски возникновения ландшафтных пожаров, которые могут создавать угрозу перехода на населенные пункты. В ветреную и сухую погоду природный пожар распространяется моментально.

Для недопущения возможных чрезвычайных происшествий, связанных с возникновением лесных пожаров, на территории республики создана группировка сил и средств численностью 2436 человек и 629 единиц техники. Согласно плану организационно-технических мероприятий по защите населенных пунктов Хакасии в пожароопасный период, с марта территориальная подсистема по предупреждению ЧС будет работать в усиленном режиме и вести сбор информации о складывающейся пожарной обстановке.

Традиционно, в преддверии лесопожарного сезона в муниципалитетах пройдут учения и тренировки, в ходе которых будут отработаны действия при угрозе возникновения и ликвидации крупных природных пожаров. Специалисты планируют проводить авиаразведку лесного фонда для оценки состояния пожарной обстановки. В периоды высокой пожарной опасности рекомендовано ограничить доступ в леса для населения и организовать патрулирование лесных массивов.

С начала лесопожарного сезона будет проводиться постоянный контроль за обстановкой на территориях населенных пунктов и дачных обществ. Для этих целей привлекаются патрульные, патрульно-маневренные и маневренные группы, подразделения добровольной пожарной дружины.

- Большая работа лежит на главах муниципальных образований. Нужно обновить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, кладбищ и объектов жизнеобеспечения населения, организовать контроль за противопожарной очисткой территорий сельхозугодий и покосов, восстановить источники противопожарного водоснабжения (пирсы, съезды) и построить новые на тех территориях, где они отсутствуют. При осложнении пожарной обстановки главы районов и городских округов имеют право ввести особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на проведение огнеопасных работ на открытых участках, - отметил глава Хакасии Виктор Зимин.

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