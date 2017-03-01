Новости «блокады»: цугцванг для хунты, штурм «редута» и поиск козла отпущения

Никто из официальных лиц и силовиков Киева не хочет оказаться козлом отпущения и «зрадником»...

По сообщениям штаба блокадников Донбасса и афериста Семена Семенченко, в Кривом Торце начался штурм «16-го добровольческого редута». «Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут» — отмечается в сообщении. В штабе предполагают, что титушки наняты в «одной из охранных фирм Ахметова и Нусенкиса».

Все происходит согласно украинских традиций постмайдана – кто первый назвался патриотом, тот и патриот. Можно не сомневаться, что те, кого штаб блокады называет «титушками» со своей стороны строчат сообщения, что штурмуют «террористов, кремлевских шпионов и зрадников» устроивших блокаду Донбасса. На данный момент информации очень мало, известно лишь об одном ножевом ранении полученном участником блокады.

Ситуация с блокадой очень неоднозначная. Можно сказать, что для официального Киева она проигрышная в любом случае. Оставить блокаду как есть – значит лишить население Украины обогрева, что однозначно вызовет массовое недовольство. Начать официально могилизировать участников блокады – значит вызвать негодование упоротых патриотов и снова получить неконтролируемую улицу. Именно с этим и связаны сегодняшние телодвижения в столице, где Аваков просил разрешения у Антитеррористического центра на проведение деблокады. Идет усиленный поиск того, кого в сложившейся ситуации можно будет сделать крайним с минимальным ущербом для себя. Ведь до этого Аваков не особо нуждался в чьем-либо разрешении для проведения силами МВД тех или иных операций, а сейчас внезапно обеспокоился.

Чем закончатся эти качели пока неизвестно. Понятно, что никто из официальных лиц и силовиков не хочет оказаться козлом отпущения и «зрадником». Ведь есть еще одна хорошая традиция, которая установлена как раз на майдане – для любого силовика является совсем неиллюзорным сегодня выполнить приказ руководства, а завтра получить обвинение в выполнении «злочынного наказу» (преступного приказа). Во многом вот это понятие «преступного приказа» и является причиной слабости нынешней украинской власти. Как бы там ни было, хочется пожелать победы обеим противоборствующим сторонам – и участникам блокады, и тем, кто их штурмует. Больше ада, пановэ!