Парламент Хакасии предлагает сократить число получателей детского пособия

Комитет Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике провел выездное заседание в Аскизском и Таштыпском районах.

Цель поездки - обсуждение на местах внесенного правительством Хакасии законопроекта о пособии на ребенка. Проект закона предусматривает сокращение категорий получателей. В случае принятия документа пособие не будет назначаться на детей из неполных семей, если заявитель не обращался за взысканием алиментов с другого родителя. Ограничение также коснется безработных, не стоящих на учете в центре занятости.

– Ограничительные меры станут рычагом воздействия на нерадивых родителей, - считает председатель комитета Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике Владимир Костюш.

Муниципалитеты высказались за принятие законопроекта, сообщили в пресс-службе Верховного Совета Хакасии.

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