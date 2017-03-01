Парламент Хакасии предлагает сократить число получателей детского пособия

01.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Комитет Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике провел выездное заседание в Аскизском и Таштыпском районах.

 

 

Цель поездки -  обсуждение на местах внесенного правительством Хакасии законопроекта о пособии на ребенка. Проект закона предусматривает   сокращение категорий  получателей.  В случае принятия  документа пособие не будет назначаться на детей из неполных семей, если заявитель не обращался за взысканием алиментов с другого родителя. Ограничение также коснется  безработных, не стоящих на учете в центре занятости.

– Ограничительные меры станут рычагом воздействия на нерадивых родителей, - считает председатель комитета Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике Владимир Костюш.

Муниципалитеты  высказались за принятие законопроекта, сообщили в пресс-службе Верховного Совета Хакасии.

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