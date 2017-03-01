Под ритмы джазовых оркестров

Меломаны Хакасии услышали хиты из репертуара самых известных в мире джазовых певиц. 21 февраля в Абакане на сцене Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова выступили одна из лучших представительниц вокального джаза Америки — певица Шэрон Кларк и трио известного российского контрабасиста Сергея Васильева.

В составе музыкального ансамбля также играли Павел Тимофеев — барабаны, Иван Фармаковский — рояль. Шэрон Кларк продемонстрировала потрясающий тембр голоса и артистизм. Она является лучшей представительницей традиционной вокальной джазовой школы. Выпускница всемирно известного Berklee College of Music Шэрон Кларк одинаково искусно владеет стилями джаз, блюз, соул, фанк и госпел. Она заняла первое место в вокальном конкурсе Billie Holiday, выиграла золотую медаль и главную премию на Savannah Music Festival's AmericanTraditions Competition. Шэрон Кларк регулярно выступает с такими известными оркестрами, как Smithsonian Jazz Master works, Richmond Symphony, Baltimore Symphony, а также Duke Ellington Orchestra.

Контрабасист Сергей Васильев — выпускник Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, победитель и лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов, постоянный участник фестивалей в России и за рубежом. Играл с Майклом Брэкером, Джо Кальдераццо, Крэйгом Хэнди, Лью Табакином, Мишелем Леграном. Барабанщик Павел Тимофеев — тоже выпускник Гнесинки, победитель и лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов. С 2000 года постоянный участник трио Даниила Крамера, а также его проекта «Опера и джаз» с Хиблой Герзмава. Также хакасскую публику радовал известный российский пианист Иван Фармаковский. Выпускник РАМ имени Гнесиных, ученик ветерана российского джаза Игоря Бриля, он играл в составе многих интересных коллективов, был участником квартета и биг-бэнда Игоря Бутмана, сейчас — лидер собственных трио и квартета.

Что вам сказать о концерте в Хакасской филармонии? Шэрон заворожила зрителей песнями из репертуара Кармен Макрэй, Ширли Хорн, Ненси Вилсон, Били Холлидэй, Сары Воэн, Эллы Фицджеральд. Джаз — это демократичная камерная музыка. И концерт прошёл уютно, без пафоса. Иван Фармаковский давил на педали «Стейнвея» кроссовками. Сергей Васильев тоже радовал своей непосредственностью. Объявив не тот номер, он легко улыбнулся и сказал:

— А вот и нет. Сейчас прозвучит другая композиция.

Ну а Шэрон Кларк на бис пела вообще босиком. Она устала стоять на сцене на каблуках, а публика не отпускала. Пришлось скинуть туфли.

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