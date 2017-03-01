Подсолнечный секрет

01.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Не представляю дачи, огорода без подсолнечника. Каждую весну хоть десяток семечек, да посею. Не только ради семян, но и для красоты. Нередко, конечно, урожаем пользуются птицы и белки, которые обитают на дачах. Ну и пусть!

Кроме урожая и красоты у подсолнечника имеются свои секреты. Он отлично борется с сорняками, и там, где растения стоят близко друг к другу, сорнякам нет места. Не водится рядом с ним и проволочник. И ещё: осенью подсолнечник не надо вырывать с корнями. Пусть корни остаются перегнивать, после них земля становится мягче и плодороднее.

 

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